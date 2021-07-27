Регина Тодоренко поделилась лайфхаком, как мамам уезжать по делам без истерик детей

Телеведущая и певица – активная работающая мама, которая участвует в различных проектах и вынуждена часто уезжать в командировки. Сын не отпускал ее и доводил до слез

Регина Тодоренко поделилась лайфхаком спокойного материнства / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко, которая недавно сообщила о серьезном заболевании позвоночника, перепробовала много разных вариантов, как отлучиться от сына, чтобы он не сильно расстраивался, и придумала стать героиней, которая спасает мир. О своем способе избежать истерик сына, а в результате и своих – она рассказала в Instagram.

Телеведущая написала, что раньше, как не пыталась сделать расставание с сыном мягким, все заканчивалось горькими слезами, ее в том числе:

Я часто бываю в командировках, хоть и люблю свою работу, но расставание с малышом очень сложно переживаю. Особенно, когда тоненький нежный детский голос звучит: "Мамочка, любимая, побудь со мной ефе немнофка. Я тебя кьепко-кьепко люблю"

По словам звездной мамы, она перепробовала разные варианты: договаривалась, объясняла, была тверда убедительна и спокойна, привозила подарки, медитировала, обращалась к специалистам за помощью, даже мультики снимала с перчаточными игрушками, проигрывала ситуацию уходы мамы на работу с помощью игрушечных животных, читала сказки, обеспечивала полный комфорт и уют, но все было безуспешно.

Регина Тодоренко с сыном / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Но недавно она нашла отличный способ, как расставаться без слез. Регина говорит, что тут важно, чтобы сын сам захотел, чтоб мама уехала:

Тут на помощь пришла ручная Кукла в виде доктора, который присылает мне на телефон видео с просьбой о помощи в очередном городе: иногда нужно спасти лаванду, которая засыхает, порой реку, что загрязнилась, а ещё картошку, на которую напал колорадский жук.

Телеведущая показывает эти короткие видео своему сыну Майклу и он охотно говорит, чтобы мама скорее летела спасать планету.

А Тодоренко на работе делает ему видео-отчет из своих командировок о проделанной работе:

Сын доволен, мама – будто героиня какого-то мультика, которая делает Мир лучше. Дети очень вдохновляют на совершенствование. Каждый родитель хочет быть героем для своего чада. надеюсь, и у меня получится!

Напомним, недавно Регина Тодоренко призналась, что у нее врачи обнаружили редкое заболевание - витилиго. Телеведущая опубликовала видео визита к врачу.

Смотрите эксклюзивное интервью Регины Тодоренко для программы "Зірковий шлях":