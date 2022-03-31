Регина Тодоренко попыталась оправдаться за свое молчание. Украинцы ей ответили

В Instagram Регины Тодоренко с начала войны можно увидеть разборы гардероба или узнать, какой фильм о войне посмотреть. При этом о нападении России на Украину телеведущая не спешит говорить. Из-за этого ее критикует не только в Сети, но и украинские звезды.
Регина продолжается пытаться сохранить свою карьеру в России и оправдаться за свое молчание. Она решила снять интервью с психологом на тему хейта в Сети и как с этим справляться.
Во время беседы Тодоренко и дальше избегала слова "война". Новости о войне называла "разной информацией, которая накладывает определенные обязательства на тебя".
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Регина за 14 лет карьеры на ТВ она привыкла к хейту, но сейчас стала жаловаться, что не знает как справляться.
Неужели те, кто разжигают войны в комментариях не понимают, что мира таким способ не достичь
Во время интервью Тодоренко упомянула свою семью. Ее родители по-прежнему остаются в Одессе. Ни слова о постоянных воздушных тревогах и что люди прячутся в укрытиях. Возможное нападение на ее родной город телеведущая просто называет "событием, из-за которого тревожится".
А свое молчание, она оправдала тем, что, "Швейцарию за нейтралитет никто не осуждает".
К слову, в комментариях, уже многие успели оценить новое видео Тодоренко и высказаться о ее молчании.
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