Регина Тодоренко попыталась оправдаться за свое молчание. Украинцы ей ответили

Коренная одесситка Регина Тодоренко старается избегать темы войны в Украине

Регина Тодоренко переживает, как справляться с хейтом в Сети / Фото: скриншот

В Instagram Регины Тодоренко с начала войны можно увидеть разборы гардероба или узнать, какой фильм о войне посмотреть. При этом о нападении России на Украину телеведущая не спешит говорить. Из-за этого ее критикует не только в Сети, но и украинские звезды.

Регина продолжается пытаться сохранить свою карьеру в России и оправдаться за свое молчание. Она решила снять интервью с психологом на тему хейта в Сети и как с этим справляться.

Реклама

Во время беседы Тодоренко и дальше избегала слова "война". Новости о войне называла "разной информацией, которая накладывает определенные обязательства на тебя".

Насколько губительна та информация, которую люди смотрят каждый день, которая трещит изо всех утюгов для нашей психики, для нашего здоровья, – задается она вопросом

/ Фото: скриншот

Регина за 14 лет карьеры на ТВ она привыкла к хейту, но сейчас стала жаловаться, что не знает как справляться.

Реклама

Неужели те, кто разжигают войны в комментариях не понимают, что мира таким способ не достичь

Во время интервью Тодоренко упомянула свою семью. Ее родители по-прежнему остаются в Одессе. Ни слова о постоянных воздушных тревогах и что люди прячутся в укрытиях. Возможное нападение на ее родной город телеведущая просто называет "событием, из-за которого тревожится".

А свое молчание, она оправдала тем, что, "Швейцарию за нейтралитет никто не осуждает".

К слову, в комментариях, уже многие успели оценить новое видео Тодоренко и высказаться о ее молчании.

Реклама

Скриншот: YouTube

Скриншот: YouTube

Скриншот: YouTube

Скриншот: YouTube

Скриншот: YouTube

Скриншот: YouTube

Помните, что оперативная информация спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.