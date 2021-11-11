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Регина Тодоренко умилила Сеть фото с подросшим сыном

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
11 ноября, 07:47
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Регина Тодоренко и Влад Топалов воспитывают общего сына Майкла, которому в декабре исполнится три года
Регина Тодоренко показала подросшего сына Майкла
Регина Тодоренко показала подросшего сына Майкла / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Несмотря на то что Регина Тодоренко активная работающая мама, которая участвует в различных проектах и вынуждена часто уезжать в командировки, телеведущая старается много времени уделять сыну Майклу. У себя в InstaStories Регина Тодоренко поделилась новыми кадрами с подросшим сыном и показала, как они занимаются музыкой.

К слову, недавно телеведущая рассказала, что Майкл очень любит слушать классическую музыку. По слова Регина, сын предпочитает смотреть выступления симфонического оркестра, а не мультики.

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Регина Тодоренко с сыном: instagram.com/reginatodorenko/

Регина Тодоренко не из тех звезд, кто скрывает свою семью. Телеведущая часто делится фото из семейного архива. Кроме музыкальных уроков Регина решила показать еще несколько видео с сыном. Например, как Майкл просит маму почитать книгу.

Сын Регины Тодоренко и Влада Топалова: instagram.com/reginatodorenko/

Смотрите эксклюзивное интервью Регины Тодоренко для программы "Зірковий шлях":

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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