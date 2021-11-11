Регина Тодоренко умилила Сеть фото с подросшим сыном

Несмотря на то что Регина Тодоренко активная работающая мама, которая участвует в различных проектах и вынуждена часто уезжать в командировки, телеведущая старается много времени уделять сыну Майклу. У себя в InstaStories Регина Тодоренко поделилась новыми кадрами с подросшим сыном и показала, как они занимаются музыкой.
К слову, недавно телеведущая рассказала, что Майкл очень любит слушать классическую музыку. По слова Регина, сын предпочитает смотреть выступления симфонического оркестра, а не мультики.
Регина Тодоренко не из тех звезд, кто скрывает свою семью. Телеведущая часто делится фото из семейного архива. Кроме музыкальных уроков Регина решила показать еще несколько видео с сыном. Например, как Майкл просит маму почитать книгу.
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