Релиз дня: София Ротару сразу после дня рождения выпустила новую песню

Певица отпраздновала 74-летие и сразу решила порадовать поклонников новой композицией. "Ледяные дожди" даже оценила Алла Пугачева, с которой Ротару, по слухам, много лет враждует

София Ротару представила новый трек / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Народная звезда, поделившаяся недавно снимками из Италии, где она отдыхает с семьей, представила свой очередной релиз на своей странице в Instagram. Ротару поет в новой песне: "Сердце хочет любить и верить в твою любовь".

Алла Борисовна, к слову, уже оценила трек от своей коллеги по сцене – в комментариях Примадонна оставила эмодзи "класс". Ранее в Сети поговаривали, что певицы враждуют.

Для обложки сингла Ротару снялась в лаконичном образе – джинсовой рубашке и завитыми волосами. Полностью всю песню можно послушать ниже.

В комментариях звезду засыпали поздравлениями и комплиментами:

"София Михайловна, песня – шикарная! Вы лучшая"

"Спасибо огромное за прекрасную песню!"

"Вы самая лучшая! Спасибо за то, что вы есть!"

Скриншот: instagram.com/sofiarotaru.official

Скриншот: instagram.com/sofiarotaru.official

София Ротару – Ледяные дожди – слушать онлайн:

Ранее сообщалось, что София Ротару накануне концерта по случаю 30-й годовщины Дня Независимости Украины, выступит на фестивале "Новая волна" в Сочи.

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