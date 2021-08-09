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Релиз дня: София Ротару сразу после дня рождения выпустила новую песню

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
9 августа, 08:39
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Певица отпраздновала 74-летие и сразу решила порадовать поклонников новой композицией. "Ледяные дожди" даже оценила Алла Пугачева, с которой Ротару, по слухам, много лет враждует
София Ротару представила новый трек
София Ротару представила новый трек / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Народная звезда, поделившаяся недавно снимками из Италии, где она отдыхает с семьей, представила свой очередной релиз на своей странице в Instagram. Ротару поет в новой песне: "Сердце хочет любить и верить в твою любовь".

Алла Борисовна, к слову, уже оценила трек от своей коллеги по сцене – в комментариях Примадонна оставила эмодзи "класс". Ранее в Сети поговаривали, что певицы враждуют.

Для обложки сингла Ротару снялась в лаконичном образе – джинсовой рубашке и завитыми волосами. Полностью всю песню можно послушать ниже.

В комментариях звезду засыпали поздравлениями и комплиментами:

  • "София Михайловна, песня – шикарная! Вы лучшая"
  • "Спасибо огромное за прекрасную песню!"
  • "Вы самая лучшая! Спасибо за то, что вы есть!"
Скриншот: instagram.com/sofiarotaru.official

Скриншот: instagram.com/sofiarotaru.official

София Ротару – Ледяные дожди – слушать онлайн:

Ранее сообщалось, что София Ротару накануне концерта по случаю 30-й годовщины Дня Независимости Украины, выступит на фестивале "Новая волна" в Сочи.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

В конечной концепции, которая уже утверждена и с которой мы работаем, 98% – это украиноязычные песни. Но также будет несколько песен и на других языках.

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