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Репяхова и Павлик покрестили своего сына. Мама-блогер показала, как это было

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
8 августа, 17:52
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Первенец в семье Кати и Виктора появился в июне. Мальчика назвали Михаилом и уже покрестили в церкви
Екатерина Репяхова и Виктора Павлик крестили сына
Екатерина Репяхова и Виктора Павлик крестили сына / Фото: instagram.com/repyahovakate

Молодая супруга Виктора Павлика всегда снимает важные события для своей аудитории в соцсети. Вот и обряд крещения Екатерина тоже запечатлела и показала в Instagram.

Церковь, в которой крестили Мишу Павлика, расположена рядом с родильным домом. Для важного дня супруги надели вышиванки.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик крестили сына / Фото: instagram.com/stories/repyahovakate

Катерина Репяхова показала церемонию крещения сына / Фото: instagram.com/stories/repyahovakate

Катерина Репяхова показала церемонию крещения сына / Фото: instagram.com/stories/repyahovakate

Ранее супруга Виктора Павлика призналась, что крестить Мишу – это решение его папы. Сама она не стала бы этого делать, оставив право выбора за сыном.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик крестили сына / Фото: instagram.com/stories/repyahovakate

Для Виктора Павлика малыш Миша – четвертый ребенок, у артиста есть взрослые сын и дочь. Еще один сын, Павел, умер в августе прошлого года от онкологического заболевания. Ему был 21 год. Для Екатерины этот ребенок стал первым.

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Екатерина Репяхова с Виктором Павликом и своей мамой
Екатерина Репяхова с Виктором Павликом и своей мамой / Фото: instagram.com/repyahovakate

Виктор и Екатерина тайно расписались в мае 2020 года, а свадьбу перенесли и до сих пор не сыграли. Виктор был женат трижды.

Екатерина Репяхова, которая моложе артиста на 29 лет, стала его четвертой женой. Отношения пары начались в 2015 году. Катя не раз признавалась, что с детства любила творчество Павлика и ездила на его концерты.

Смотрите откровенное интервью Виктора Павлика:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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