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Репяхова намерена подать в суд на экс-жену Павлику и хочет получить моральную компенсацию

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
6 декабря, 11:46
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Екатерина Репяхова не собирается прощать оскорбления бывшей жены певца. Теперь нынешняя жена Павлика намерена выяснять отношения с Ларисой Созаевой в суде
Лариса Созаева продолжает негласную войну с Екатериной Репяховой
Лариса Созаева продолжает негласную войну с Екатериной Репяховой / Фото: instagram.com/repyahovakate, instagram.com/lora.sozaeva

Недавно Виктор Павлик признался, что мечтает о мире и спокойствии, что он устал от вражды своих бывшей и нынешней жен. Но пока это все только мечты. У себя в Instagram Екатерина Репяхова заявила, что если Лариса Созаева будет оскорблять ее или их семью с Павликом, то разговаривать с ней будет адвокат.

Скриншот: Instagram

Екатерина Репяхова заявила, что после публичных оскорблений она не собирается отдавать деньги с продажи квартиры Ларисе Созаевой, как хотела это сделать раньше.

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Я уже могу открыто заявить о том, что этот человек 100 тысяч долларов не получит, – написала жена Виктора Павлика.

Скриншот: Instagram

Екатерина Репяхова рассказала, что за оскорбления хочет получить моральную компенсацию. Сумму жена артиста на стала называть. Она уточнила, что деньги отдаст на благотворительность.

Скриншот: Instagram

Лариса Созаева и Виктор Павлик прожили в браке 25 лет. У них был общий сын Павел, который умер в прошлом году.

Напомним, ранее Лариса Созаева признавалась, что жить с Виктором Павликом было тяжело. Чтобы лучше это понять, она порекомендовала посмотреть фильм "Жена", который вышел в 2017 году.

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Подробнее о скандалах между женами Виктора Павлика смотрите в сюжете:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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