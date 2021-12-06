Репяхова намерена подать в суд на экс-жену Павлику и хочет получить моральную компенсацию

Недавно Виктор Павлик признался, что мечтает о мире и спокойствии, что он устал от вражды своих бывшей и нынешней жен. Но пока это все только мечты. У себя в Instagram Екатерина Репяхова заявила, что если Лариса Созаева будет оскорблять ее или их семью с Павликом, то разговаривать с ней будет адвокат.
Екатерина Репяхова заявила, что после публичных оскорблений она не собирается отдавать деньги с продажи квартиры Ларисе Созаевой, как хотела это сделать раньше.
Я уже могу открыто заявить о том, что этот человек 100 тысяч долларов не получит, – написала жена Виктора Павлика.
Екатерина Репяхова рассказала, что за оскорбления хочет получить моральную компенсацию. Сумму жена артиста на стала называть. Она уточнила, что деньги отдаст на благотворительность.
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Лариса Созаева и Виктор Павлик прожили в браке 25 лет. У них был общий сын Павел, который умер в прошлом году.
Напомним, ранее Лариса Созаева признавалась, что жить с Виктором Павликом было тяжело. Чтобы лучше это понять, она порекомендовала посмотреть фильм "Жена", который вышел в 2017 году.
Подробнее о скандалах между женами Виктора Павлика смотрите в сюжете:
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