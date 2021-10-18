Репяхова не считает, что разбила брак Павлика и Созаевой: Молчать не буду, правда на моей стороне

Екатерина Репяхова впервые ответила на обвинения, что из-за нее распался брак Виктора Павлика и Ларисы Созаевой

Екатерина Репяхова впервые ответила на обвинения, что она разбила семью Виктора Павлика и Ларисы Созаевой / Фото: instagram.com/repyahovakate, Facebook-страница Ларисы Созаевой

Екатерина Репяхова успела не только прокомментировать заявление бывшей супруги Виктора Павлика, но и опровергла, что она разбила семью артиста.

По словам нынешней супруги украинского певца, они познакомились с Виктором Павликом, когда у него были серьезные проблемы с алкоголем. Как утверждает Екатерина Репяхова, именно она помогла артисту справиться с пагубной привычкой, а Ларисы Созаевой рядом не было.

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Мне говорят, что я разбила семью. Я молчать не буду, если правда на моей стороне. Когда я встретила Виктора, у него были большие проблемы с алкоголем. Настолько большие, что это была реанимация каждый раз. Когда я приезжала в реанимацию, никакой жены там не было. Мы это вместе с ним преодолели. Лариса это знает и не может с этим смириться, – заявила молодая супруга певца.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/viktorpavlik

В тот период Виктор Павлик срывал концерты, а Екатерине Репяховой приходилось решать проблемы из-за несостоявшихся выступлений.

Нынешняя супруга артиста считает, если бы не встреча с ней, не было бы кому платить за лечения сына Паши, выплачивать кредит за квартиру.

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У Виктора Франковича новая жизнь. Лариса это прекрасно знает и не может с этим смириться, – добавила Репяхова.

Лариса Созаева и Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate, Facebook-страница Ларисы Созаевой

Рассказала Екатерина и об одном из разговоров с Ларисой Созаевой.

Она сама лично мне говорила, что я не первая, а третья-четвертая. То есть она с этим жила, ее это устраивало. Я только за то, чтобы она брала на себя ответственность за свою жизнь. Если это ее всю жизнь устраивало и ей было достаточно того, что у нее есть крыша над головой и ее кормят, не я в этом виновата. Почему раньше она не спохватилась и не изменила свою жизнь? Не мне, конечно, об этом судить, но хотя бы сейчас не нужно мешать жить мне, – ответила Репяхова.

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