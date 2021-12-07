Репяхова подала в суд на экс-жену Павлика за "наглую тварь" и квартиру

Нынешняя супруга Виктора Павлика все же решила выяснить отношения с Ларисой Созаевой в суде. И все из-за оскорблений, которые говорила экс-жена артиста Кати

Екатерина Репяхова подала иск в суд на Ларису Созаеву. / Фото: instagram.com/repyahovakate, instagram.com/lora.sozaeva

Виктор Павлик говорил, что мечтает о мире и покое, и что он устал от вражды Кати и Ларисы. Однако скандал после этого не угас. Уже сегодня Екатерина Репяхова, как и обещала, подала судебный иск на Созаеву. Кстати, сделала это она в день своих именин.

В мой день ангела желаю себе никогда не встречать плохих людей, – написала блогерша в Instastories .

Фото: Instastories/repyahovakate

Таким образом избранница Павлика хочет отсудить у женщины моральную компенсацию за то, что та назвала ее "неуважаемой" и "наглой тварью". Как сообщала Катя, деньги она отдаст на благотворительность. Однако о какой сумме идет речь – неизвестно.

Реклама

Фото: Instastories/repyahovakate

Кроме того, Репяхова пригрозила, что экс-любимая Павлика не получит денег от их семьи, как и квартиру. Напомним, что певец приобрел жилье в кредит во время брака с Ларисой и после разрыва заявлял, что в любом случае перепишет жилье на женщину.

Впрочем, Катя заявила, что в этом случае квартиру будут делить в судебном порядке поровну, как и невыплаченный кредит.

Также Репяхова уверена, что Лариса якобы достигает лишь одной цели – унизить новую семью Павлика.

Реклама

Отметим, что скандал между нынешней и бывшей женщинами Павлика разгорелся после того, как Репяхова обвинила Созаеву в атаке ботов на свой аккаунт в Сети, назвала ее своим врагом, а также обратилась в киберполицию. Тогда же Лариса записала видео, в котором она произнесла оскорбительные слова в сторону Кати.

Подробнее о скандалах между супругами Виктора Павлика смотрите в сюжете:

Реклама

Кратко о браке Павлика и Созаевой

Лариса Созаева и Виктор Павлик прожили в браке 25 лет. У них был общий сын Павел, умерший в 2020 году.

Ранее Созаева признавалась, что жить с Павликом было тяжело . Чтобы лучше все понять, она порекомендовала посмотреть фильм "Жена", вышедший в 2017 году.

Еще новости по теме: