Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Путин Шахтер - Шериф: онлайн Шахтер - Шериф: онлайн 🚑 Трагическое ДТП под Черниговом 😷 Штамм Омикрон

Тизер Поттера

Стиль дочки Джоли

Мамы за 40

Дом Gucci. Рецензия

Шоу "Маска". Сезон 2

Похудевшие звезды
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Репяхова подала в суд на экс-жену Павлика за "наглую тварь" и квартиру

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
7 декабря, 16:37
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Нынешняя супруга Виктора Павлика все же решила выяснить отношения с Ларисой Созаевой в суде. И все из-за оскорблений, которые говорила экс-жена артиста Кати
Екатерина Репяхова подала иск в суд на Ларису Созаеву.
Екатерина Репяхова подала иск в суд на Ларису Созаеву. / Фото: instagram.com/repyahovakate, instagram.com/lora.sozaeva

Виктор Павлик говорил, что мечтает о мире и покое, и что он устал от вражды Кати и Ларисы. Однако скандал после этого не угас. Уже сегодня Екатерина Репяхова, как и обещала, подала судебный иск на Созаеву. Кстати, сделала это она в день своих именин.

В мой день ангела желаю себе никогда не встречать плохих людей, – написала блогерша в Instastories .

Фото: Instastories/repyahovakate

Таким образом избранница Павлика хочет отсудить у женщины моральную компенсацию за то, что та назвала ее "неуважаемой" и "наглой тварью". Как сообщала Катя, деньги она отдаст на благотворительность. Однако о какой сумме идет речь – неизвестно.

Реклама
Фото: Instastories/repyahovakate

Кроме того, Репяхова пригрозила, что экс-любимая Павлика не получит денег от их семьи, как и квартиру. Напомним, что певец приобрел жилье в кредит во время брака с Ларисой и после разрыва заявлял, что в любом случае перепишет жилье на женщину.

Впрочем, Катя заявила, что в этом случае квартиру будут делить в судебном порядке поровну, как и невыплаченный кредит.

Также Репяхова уверена, что Лариса якобы достигает лишь одной цели – унизить новую семью Павлика.

Реклама

Отметим, что скандал между нынешней и бывшей женщинами Павлика разгорелся после того, как Репяхова обвинила Созаеву в атаке ботов на свой аккаунт в Сети, назвала ее своим врагом, а также обратилась в киберполицию. Тогда же Лариса записала видео, в котором она произнесла оскорбительные слова в сторону Кати.

Подробнее о скандалах между супругами Виктора Павлика смотрите в сюжете:

Реклама

Кратко о браке Павлика и Созаевой

Лариса Созаева и Виктор Павлик прожили в браке 25 лет. У них был общий сын Павел, умерший в 2020 году.

Ранее Созаева признавалась, что жить с Павликом было тяжело . Чтобы лучше все понять, она порекомендовала посмотреть фильм "Жена", вышедший в 2017 году.

Еще новости по теме:

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
1/2
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Премьера недели
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Клип снимала украинка
Happy New Year
А вы уже нарядили елку?
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини?
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять