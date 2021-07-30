Решетник о расставании Мишиной и Эллерта: Им бы стать более сдержанными

Телеведущий высказал мнение по поводу одного из самых громких разрывов лета. Григорий Решетник надеется, что Ксении и Александру удастся помириться

Григорий Решетник назвал вероятную причину расставания Ксении Мишиной и Александра Эллерта / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik, instagram.com/misha.k.ua

Стоит отметить, после публикации в Instagram Мишиной о разрыве с Эллертом уже мало кто уверен, что пара снова будет вместе, но некоторые фанаты все еще питают надежду на лучшее.

В интервью "Фактам" Григорий Решетник отметил, что Ксения и Александр довольно эмоциональные люди – именно этом, возможно, сыграло роль в их расставании, но не исключено, что они помирятся.

Я не виделся с Сашей и Ксюшей после того, как появилась информация об их расставании. Мне кажется, они слишком эмоциональны. Им бы стать более сдержанными. Но мне их пара очень нравилась. Поэтому до сих пор надеюсь, что Саша и Ксюша помирятся. Но если даже и расстались навсегда, что ж — такова жизнь. Думаю, у них все равно останутся прекрасные воспоминания друг о друге и времени, проведенном вместе, – говорит Григорий.

Ксения Мишина и Александр Эллерт / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Поклонники были шокированы новостью о том, что их любимая пара распалась спустя 10 месяцев после начала отношений. Многие были уверены, что Мишина и Эллерт поженятся.

Напомним, что до новости о расставании Ксения Мишина и Александр Эллерт публиковали совместные фото, обменивались теплыми сообщениями в соцсетях и вели себя как влюбленная пара, поэтому никто не подозревал, что в отношениях актрисы и комика начался разлад.

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