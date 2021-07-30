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Решетник о расставании Мишиной и Эллерта: Им бы стать более сдержанными

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
30 июля, 19:32
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Телеведущий высказал мнение по поводу одного из самых громких разрывов лета. Григорий Решетник надеется, что Ксении и Александру удастся помириться
Григорий Решетник назвал вероятную причину расставания Ксении Мишиной и Александра Эллерта
Григорий Решетник назвал вероятную причину расставания Ксении Мишиной и Александра Эллерта / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik, instagram.com/misha.k.ua

Стоит отметить, после публикации в Instagram Мишиной о разрыве с Эллертом уже мало кто уверен, что пара снова будет вместе, но некоторые фанаты все еще питают надежду на лучшее.

В интервью "Фактам" Григорий Решетник отметил, что Ксения и Александр довольно эмоциональные люди – именно этом, возможно, сыграло роль в их расставании, но не исключено, что они помирятся.

Я не виделся с Сашей и Ксюшей после того, как появилась информация об их расставании. Мне кажется, они слишком эмоциональны. Им бы стать более сдержанными. Но мне их пара очень нравилась. Поэтому до сих пор надеюсь, что Саша и Ксюша помирятся. Но если даже и расстались навсегда, что ж — такова жизнь. Думаю, у них все равно останутся прекрасные воспоминания друг о друге и времени, проведенном вместе, – говорит Григорий.

Ксения Мишина и Александр Эллерт
Ксения Мишина и Александр Эллерт / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Поклонники были шокированы новостью о том, что их любимая пара распалась спустя 10 месяцев после начала отношений. Многие были уверены, что Мишина и Эллерт поженятся.

Напомним, что до новости о расставании Ксения Мишина и Александр Эллерт публиковали совместные фото, обменивались теплыми сообщениями в соцсетях и вели себя как влюбленная пара, поэтому никто не подозревал, что в отношениях актрисы и комика начался разлад.

Смотрите эксклюзивное интервью с Ксенией Мишиной:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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Ксения, безусловно, неординарный, яркий, необычный человек. Мне хватает силы воли это признать. Иначе, я бы не работала и не дружила. Мне с ней друг другу как партнеры, друзья и товарищи категорически не подходим, потому что критерии дружбы у нас разные. Это не говорит о том, что кто-то из нас лучше, а кто-то хуже. Это говорит о том, что мы два абсолютно разных человека

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