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Робость и сексуальность в новом клипе Лободы: смотрим видео на песню Indie Rock

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
13 августа, 16:39
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Светлана Лобода продолжает день релизов – вслед за двумя песнями она презентовала клип на украиноязычную версию. В нем снялась известная топ-модель
LOBODA выпустила клип на украиноязычную песню Indie Rock (Vogue)
LOBODA выпустила клип на украиноязычную песню Indie Rock (Vogue) / Фото: YouTube

По сюжету робкая героиня Лободы приходит к фотографу, которая выглядит абсолютной противоположностью – настойчивой и резкой. Светла неумело позирует на камеру, что не нравится второй героиня и та ее раздевает.

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После этого LOBODA демонстрирует танец, над которым, как она рассказала в интервью, работала неделю, а в конце обе женщины в объятиях лежат на полу.

Задумку видео Инди Хайта Света более подробно рассказала в Instagram-посте.

Моя героиня- юная девушка, которая только-только начинает познавать мир большого глянца и себя саму, попадает на фотосессию к именитому фотографу, – пишет Лобода.

Роль фотографа исполнила известная топ-модель Таня Рубан.

Смотрите клип LOBODA – Indie Rock (Vogue):

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Обложка Indie Rock (Vogue) повторяет кадр фильма итальянского кинорежиссера Микеланджело Антониони "Фотоувеличение" (1966).

"Фотоувеличение" Микеланджело Антониони / Фото: wikipedia.org

Ранее Светлана Лобода призналась, что долгое время хотела поработать с израильским режиссером Инди Хайтом (снял видео для Тины Кароль и LATEXFAUNA), но не имела для этого подходящей песни. Когда ей прислали композицию на украинском, она поняла – что звезды сошлись.

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Смотрите интервью LOBODA в эфире "Ранку з Україною":

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

Я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым, конечно, было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними, я боролась за все сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала.

Ксения Собчак журналист, ведущая
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