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Родные Светланы Тарабаровой остаются в оккупированном Херсоне

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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26 апреля, 10:19
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Певица Светлана Тарабарова рассказала, как ее родители и сестра до сих пор живут в оккупированном орками Херсоне и почем не могут покинуть город
Светлана Тарабарова рассказала, почему ее семья остается в Херсоне
Светлана Тарабарова рассказала, почему ее семья остается в Херсоне / Фото: instagram.com/tarabarova

Украинская певица Светлана Тарабарова сейчас активно поддерживает Украину и, как и многие звезды, помогает украинской армии и народу. А вот тратить силы на высказывания в адрес таких, как Регина Тодоренко, Светлана не спешит.

Война разлучила тысячи украинцев со своими семьями и сейчас родные Тарабаровой остаются в оккупированном российскими войсками Херсоне. Певица в интервью "Розмова" призналась, что оставаться в ее родном городе опасно, но родители просто не смогли эвакуироваться.

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Отец у меня болеет, поэтому моя семья не смогла уехать. Сестра не хочет бросать родителей, а отец не может уехать. Там уже коммьюнити – их не сломаешь. На самом деле это горе, оккупация, – они думали, что это все напугает их, а оно объединило. Конечно, мне их жаль. Сестра постоянно слышит взрывы. За городом стреляют, но и в городе случаются очень страшные вещи. Орки похищают людей прямо из квартир. Если ты работаешь на местную власть – тебе очень страшно, – поделилась Тарабарова.

Также по словам Светланы, сейчас в городе очень напряженная ситуация с продуктами и медикаментами, отсутствует украинское телевидение, и с перебоями работает связь. Однако горожане не бросают друг друга и стараются делиться необходимым. Так сестра певицы нашла медикаменты для отца.

Даже в такой сложно ситуации семья Тарабаровой и она сама не теряют чувство юмора.

Я уже начала шутить! У меня спрашивают, почему родители не уехали, почему ты не помогла, я говорю: "А кто на митинги будет ходить?", – пошутила певица.

Ранее Светлана Тарабарова умилила Сеть гимном ВСУ в исполнении дочери.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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