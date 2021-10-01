Роковая красотка: Леся Никитюк очаровала Сеть в ультракоротком платье

Ведущая поделилась в соцсети фотографиями в сексуальном образе. Нам срочно нужно такое же красное платье!

Леся Никитюк очаровала фанатов в ультракоротком платье / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк, которая недавно повторила образ Кардашьян в Balenciaga, очень умело демонстрирует свои длинные ноги и подтянутую фигуру. В этом ей помогают сексуальные наряды, как, например, это короткое красное платье.

Ведущая поделилась с подписчиками парой новых снимков, на которых она позирует в обворожительном образе. Блестящем платье с открытой спиной и туфлях со шнуровкой и острым носком.

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Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:

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Леся также показала фолловерам несколько забавных видео, в которых она снялась в этом же образе и вместе с Романом Мищеряковым.

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Поклонники Леси Никитюк написали ей десятки комплиментов и даже сравнили с Шэрон Стоун:

"Украинская Шэрон стон! Ух и ноги"

Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk

"Богиня"

"Ой, Леся, ты конечно красавица. Такой вопрос: у тебя ноги от ушей больше, чем у Поляковой?"