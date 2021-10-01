Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова ☑ Слуги в Трускавце ⚡ Газовый скандал с Венгрией 👑 Мисс Украина-2021 - фото

Сын Павлика

Бритни свободна

Insta-развод

Обзор Бонда

Герцоги и регби

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Роковая красотка: Леся Никитюк очаровала Сеть в ультракоротком платье

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
1 октября, 10:08
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ведущая поделилась в соцсети фотографиями в сексуальном образе. Нам срочно нужно такое же красное платье!
Леся Никитюк очаровала фанатов в ультракоротком платье
Леся Никитюк очаровала фанатов в ультракоротком платье / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк, которая недавно повторила образ Кардашьян в Balenciaga, очень умело демонстрирует свои длинные ноги и подтянутую фигуру. В этом ей помогают сексуальные наряды, как, например, это короткое красное платье.

Ведущая поделилась с подписчиками парой новых снимков, на которых она позирует в обворожительном образе. Блестящем платье с открытой спиной и туфлях со шнуровкой и острым носком.

Реклама

Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:

Реклама

Леся также показала фолловерам несколько забавных видео, в которых она снялась в этом же образе и вместе с Романом Мищеряковым.

Реклама

Поклонники Леси Никитюк написали ей десятки комплиментов и даже сравнили с Шэрон Стоун:

  • "Украинская Шэрон стон! Ух и ноги"

Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk

  • "Богиня"
  • "Ой, Леся, ты конечно красавица. Такой вопрос: у тебя ноги от ушей больше, чем у Поляковой?"

Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Дэниел Крейг на премьере бондианы в Лондоне
Ближайшие события

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Холостячки для Илона Маска
TOП- 5 украинских невест
Тина Кароль, 36 лет
Тина Кароль, 36 лет
Злата Огневич, 35 лет
Злата Огневич, 35 лет
Леся Никитюк, 33 года
Леся Никитюк, 33 года
Анна Ризатдинова, 28 лет
Анна Ризатдинова, 28 лет
Дарья Белодед, 20 лет
Дарья Белодед, 20 лет
1/2
Опрос
Все обсуждают
Победители "Евровидения" Måneskin едут в Украину
Wow-новость!
Опрос
Ожидаемая премьера
"Фантастические твари 3": что известно о новом фильме по Джоан Роулинг
Больше деталей
Сольник звезды
Джамала
21 октября / 19:00
5 концертов октября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять