Роман Полянский опроверг слухи, что развелся с бывшей из-за Гросу: Не Алина стала причиной

Певица Алина Гросу, которая недавно умилила поклонников кадрами с братьями, и ее бойфренд Роман Полянский рассказали, что чувства между ними зародились далеко не сразу после знакомства. Они встретились на съемках клипа Алины Гросу, но на тот момент Роман еще состоял в браке и воспитывал дочь. Отношения между певицей и актером изначально были только дружескими.
В интервью дли "ЖВЛ", опубликованном на YouTube, Роман Полянский опроверг, что развелся со своей супругой из-за влюбленности. По словам актера, чувства к Алине Гросу появились уже после того, как он решил расстаться с женой.
К этому все шло. Не Алина стала причиной, просто все как-то закончилось. Как-то, вероятно, чувства прошли. Я как-то это тему не особо трогал, произошло так, бывает. Люди сходятся и расходятся, – сказал актер.
Когда Алина Гросу рассталась со своим супругом, Александром Комковым, именно Роман Полянский стал поддержкой для певицы.
Постепенно между ними зародились чувства.
Очень много людей, которые видели нас вместе, как-то они сами нас подталкивали друг к другу. Все говорили, что мы очень похожи на пару, – рассказала Алина Гросу.
Когда певица вернулась из России в Украину, Роман Полянский решил отправиться вслед за ней.
Я понял, что как-то тяжеловато без нее. Хочется видеть эти глаза, губки, носик. И вот в тот момент и понял, что надо ехать завоевывать, – сказал актер.
Кстати, дочь Романа Полянского, Марфа, очень хорошо относится к Алине Гросу. Сама же певица отметила, что девочка очень талантливая и в будущем может стать певицей или актрисой.
Алина Гросу и Роман Полянский дали эксклюзивное интервью программе "Зірковий шлях":
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