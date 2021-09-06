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Роман Полянский опроверг слухи, что развелся с бывшей из-за Гросу: Не Алина стала причиной

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
6 сентября, 13:28
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Алина Гросу и Роман Полянский впервые объявили, что состоят в отношениях, лишь в феврале этого года. При этом роман им поклонники приписывали уже давно. Как оказалось, влюбленные вместе уже целый год
Роман Полянский и Алина Гросу
Роман Полянский и Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Певица Алина Гросу, которая недавно умилила поклонников кадрами с братьями, и ее бойфренд Роман Полянский рассказали, что чувства между ними зародились далеко не сразу после знакомства. Они встретились на съемках клипа Алины Гросу, но на тот момент Роман еще состоял в браке и воспитывал дочь. Отношения между певицей и актером изначально были только дружескими.

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В интервью дли "ЖВЛ", опубликованном на YouTube, Роман Полянский опроверг, что развелся со своей супругой из-за влюбленности. По словам актера, чувства к Алине Гросу появились уже после того, как он решил расстаться с женой.

К этому все шло. Не Алина стала причиной, просто все как-то закончилось. Как-то, вероятно, чувства прошли. Я как-то это тему не особо трогал, произошло так, бывает. Люди сходятся и расходятся, – сказал актер.

Когда Алина Гросу рассталась со своим супругом, Александром Комковым, именно Роман Полянский стал поддержкой для певицы.

Алина Гросу и Роман Полянский на отдыхе в Одессе
Алина Гросу и Роман Полянский на отдыхе в Одессе / Фото: instagram.com/alina_grosu

Постепенно между ними зародились чувства.

Очень много людей, которые видели нас вместе, как-то они сами нас подталкивали друг к другу. Все говорили, что мы очень похожи на пару, – рассказала Алина Гросу.

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Когда певица вернулась из России в Украину, Роман Полянский решил отправиться вслед за ней.

Я понял, что как-то тяжеловато без нее. Хочется видеть эти глаза, губки, носик. И вот в тот момент и понял, что надо ехать завоевывать, – сказал актер.

Кстати, дочь Романа Полянского, Марфа, очень хорошо относится к Алине Гросу. Сама же певица отметила, что девочка очень талантливая и в будущем может стать певицей или актрисой.

Алина Гросу и Роман Полянский дали эксклюзивное интервью программе "Зірковий шлях":

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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