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Роман с двумя мужчинами и переезд в другую страну – 5 признаний Тины Кароль из нового интервью

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
17 сентября, 07:56
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В последнее время Тина Кароль стала более активной и охотнее дает интервью, делясь подробностями своей творческой и повседневной жизни
Тина Кароль рассказала интересные факты о себе
Тина Кароль рассказала интересные факты о себе / Фото: скриншот

На своем YouTube-канале Тина Кароль, которая недавно загремела в скандал, опубликовала новый ролик в рубрике "Было/Не было" и поделилась новыми интересными фактами о себе.

Роман с двумя мужчинами

Тине задали провокационный вопрос, встречалась ли она с двумя мужчинами одновременно. Певица не стала много говорить на эту тему, но призналась, что такая история в ее жизни была.

А если они посмотрят этот выпуск? — сказала Тина.

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К слову, ранее бывший возлюбленный Тины Кароль Кирилл Туриченко рассказал о тайном романе с певицей. Пара долго скрывала отношения, а позже он узнал о романе певицы с ее будущим супругом Евгением Огиром.

Тина Кароль и Кирилл Туриченко
Тина Кароль и Кирилл Туриченко / Фото: Скриншот из YouTube, instagram.com/tina_karol

Переезд в другую страну

Певица призналась, что не против на некоторое время сменить обстановку.

Я периодически хочу пожить в другой стране. Я вообще люблю ездить в другие страны, люблю менять ландшафты, экстремальные путешествия, изучать различные города, улицы, – рассказала Тина Кароль.

О вождении автомобиля

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Тина Кароль не водит автомобиль, так как у нее был печальный опыт вождения.

Но надо все-таки доучиться, – сказала певица.

Забывает слова песен

В новом интервью певица поделилась еще одним интересным фактом о себе.

Я очень боюсь забыть слова, но это случается со мной постоянно. Не знаю, как с этим бороться. Могу десять лет петь песню, и все равно забыть! – призналась артистка.

Тина Кароль
Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

О McDonald’s

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Певица тщательно следит за своей фигурой. Она не раз в своих интервью рассказывала о склонности к полноте, но все же маленькие слабости иногда позволяет.

Когда закончился Atlas Weekend, я поехала сразу в McDonald’s. Я заказала тогда самую большую порцию всего. Вот было все, и я это съела – рассказала Тина Кароль

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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