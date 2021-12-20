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Роман Свечкоренко из Холостячки попал в передрягу: блогера забрала полиция (видео)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
20 декабря, 11:53
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Украинского блогера, психолога и участника "Холостячки-2" Романа Свечкоренко вместе с другим блогером и актером Богданом Шелудяком забрала полиция. В Сети предполагают, что парни стали участниками драки
Романа Свечкоренко забрала полиция после предполагаемой драки в Киеве
Романа Свечкоренко забрала полиция после предполагаемой драки в Киеве / Фото: instagram.com/svechkorenko

В своем Instagram-аккаунте блогер Роман Свечкоренко, который ранее был замечен на концерте Златы Огневич, показал руку в гипсе и заявил, что поделится всеми подробностями позже.

Скриншот: Instagram

В фан-аккаунте шоу "Холостячка" в Instagram появился ролик, на котором Свечкоренко и Шелудяк садятся в полицейский автомобиль. Причина пока неизвестны. Есть информация лишь о том, что инцидент произошел вчера вечером. Видео, вероятно, было снято прохожим, который узнал известных блогеров. Это пока что единственные кадры с места событий.

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Что известно о Романе Свечкоренко?

Роману 32 года, он из Киева. Четыре года занимается психологией. Считает себя специалистом в сфере женского счастья и собирается занять место Лабковского. Ездит в туры по городам, собирает залы, продает онлайн-курсы и мастер-классы. Почти блогер-миллионник – сейчас на страницу Романа в Instagram подписано более 960 тысяч человек. Был женат 10 лет, есть дочь.

Ранее мы рассказывали, что известно о бывшей супруге Романа Свечкоренко – Илоне.

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Ранее участник "Холостячки 2" Андрей Хветкевич ответил, почему Злата Огневич выгнала его из проекта.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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