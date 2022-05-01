Блогер и звезда "Холостячки" Роман Свечкоренко: После войны я хотел бы семью и детей

Участник проекта "Холостячка", психолог и блогер Роман Свечкоренко в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня" рассказал, как сейчас общается с родными из РФ, на чем зарабатывает и когда планирует свадьбу

Роман Свечкоренко рассказал, когда планирует жениться / Фото: instagram.com/svechkorenko

Война в Украине серьезно поменяла жизнь многих украинцев: изменились планы, взаимоотношения с близкими и ценности. О своих переменах в жизни сайту "Сегодня" рассказал психолог и блогер Роман Свечкоренко.

Участник проекта "Холостячка" рассказывает, что первый день войны, как и у многих, у него прошел в полном непонимании того, что делать дальше и как лучше поступить.

Реклама

Мы 23 были на дне рождении у Макса Тарапаты, приехали домой в половине первого ночи, поэтому я толком не спал. Мне позвонил мой друг, он сейчас на передовой. Позвонил заранее, где-то в половине четвертого, и сказал, чтобы я собирался и что наберет, когда можно выезжать, – вспоминает Роман.

После звонка Роман предупредил своих близких, попытался заправить машину и выехал за пределы Киева. Первое время, по словам Свечкоренко, они вместе с друзьями были в Киевской области, а затем пришлось отвозить друзей в Волынскую область.

Дочь и бывшая супруга не захотели уезжать

А вот дочь и бывшая супруга Романа остались в столице. Как рассказывает психолог, все время в разлуке он созванивался с дочерью, а затем, когда уже вернулся в Киев, наконец-то смог встретиться.

Это было ее решение, и я никак не мог повлиять на ее выбор. Она в любом случае живет с дочкой, я не могу силой ее забрать. Да, были и наколенные моменты, когда я пытался давить на нее, достучаться, но это было не очень успешно. Я предлагал ей выехать заграницу, там у меня есть близкие друзья, которые готовы были встретить. Нужно было только ее согласие, я бы приехал и забрал, но она не захотела, – рассказал Роман.

Дочь и бывшая жена Романа остались в Киеве / Фото: instagram.com/ilonasvechkorenko

Реклама

Несмотря на разногласия в том вопросе, бывшим супругам удалось сохранить дружеские отношения и даже их улучшить.

Но наши отношения улучшились, потому что как ни крути, но такие моменты сближают. Как бы там ни было, стали еще лучше общаться, стало больше тем, более чем вопросы дочери, – поделился Свечкоренко.

Семья в России

Пошатнулись, по словам Романа, его отношения с родными. Свечкоренко родился в России и в годик с отцом переехал в Украину, но все его родные остались в РФ, а мама – в Крыму. Как говорит психолог, ему сейчас сложно о чем-то говорить с родственниками, ведь их точка зрения кардинально отличается.

Один раз я попытался связаться и больше не созванивался. Мне попытались не очень корректно доносить свою правду. Я никого не оскорблял, не унижал, но так исторически произошло, на них повлияли, и они в большинстве своем не понимают что говорят. Я сказал: "Вряд ли мы когда-то увидимся, если вы не приедете, а если у вас останется такая точка зрения как сейчас, не вижу смысла вообще что-то обсуждать", – поделился Роман.

С мамой ситуация вышла немного лучше, ведь она все же прислушалась к тому, что говорит ей сын.

Реклама

Учитывая обстоятельства, у нее все равно искаженные взгляды. Она согласилась с тем, что неправильно делает Россия по отношению к украинцам, но у нее все равно осталось мнение, что это безвыходная ситуация. Мы договорились, что больше не будем обсуждать эти темы. Я сказал, что я ее люблю, но объяснил, что не буду приезжать. Если у нее будет возможность и желание, просто она же на коляске, то она может приехать, я с этим помогу, – рассказал Роман.

Общение с участниками "Холостячки" и фонд с Максом Тарапатой

Роман все еще поддерживает общение с участниками романтического реалити, а также несколько раз во время войны списывался со Златой Огневич.

Пару раз мы списывались со Златой, были такие стандартные вопросы: все ли в порядке, где она сейчас, все ли хорошо. Регулярно общаюсь с Максимом Тарапатой и с Сашей Борзенко, он сейчас на передовой, – говорит Роман.

Свечкоренко и Тарапата хотят создать свой фонд помощи / Фото: instagram.com/svechkorenko

Более того, по словам Романа, вместе с Максом они планируют совсем скоро открыть свой фонд для помощи.

Мы помогали и раньше, но это была, скорее, ситуативная помощь: что-то кому-то помочь, привезти, отвезти, но хочется большего, – делится Роман.

Бесплатная помощь психолога и блогерство

До войны психология была основным родом деятельности Романа. Он проводил частные консультации, что приносило ему прибыль, однако с началом войны работа психолога стала бесплатной.

Вместе со своими коллегами Свечкоренко создал Telegram-канал, где каждый нуждающийся в психологической поддержке может обратиться за помощью специалиста.

Мы на протяжении всего этого времени даем психологическую помощь, любой человек может написать. И если до войны я зарабатывал на консультациях, то сейчас совесть мне это не позволяет. Это то же самое, если в больницу придет человек и попросит первую помощь, а с него начнут требовать деньги, – признается Свечкоренко.

По словам психолога, сейчас сложно дать один универсальный совет для всех, ведь люди проживают разные истории: кто-то лишился дома, кто-то работы, а кто-то и вовсе семьи. Но все же, говорит Роман, нужно не паниковать и жить сегодняшним днем.

Сейчас большинство людей живут отложенной жизнью, все думают "вот завтра, завтра будет хорошо". А завтра приходит и ничего не меняется, это еще больше усугубляет. Моя рекомендация: продолжать делать то, что вы можете делать. Даже те вещи, которые могут не напрямую улучшить жизнь, они потом, в дальнейшем, сыграют важную роль в эмоциональном и других аспектах,- советует психолог.

Роман бесплатно дает психологические консультации во время войны / Фото: instagram.com/svechkorenko

Роман не планирует останавливаться и будет продолжать вкладывать свои силы в помощь другим, но признается, что в последнее время есть необходимость немного восстановить ресурсы.

Сейчас тот момент, когда хочется больше, чем есть внутренних ресурсов и финансовых. Потому что в начале и деньги есть, присутствует финансовая подушка, а сейчас приходится как-то жить, а денег больше не становится у людей, – рассказывает психолог.

Несмотря на то, что в блогерстве сейчас тоже наступил кризис, а все рекламные контракты пришлось заморозить на неопределенный срок, Роман не планирует бросать свой аккаунт.

По словам блогера, пришлось на время заморозить страницу, так как с первых дней войны стало приходить очень много жалоб от российских пользователей.

Мне удалили очень много сторис, и я переживал, что Instagram меня заблокирует. Мне пришлось остановить пока ведение блога, но я в ближайшее время планирую вернуться к активному ведению страницы, в ближайшие дни, – говорит Роман.

Свадьба и дети после войны

Прекрасные и светлые планы сложились у Свечкоренко и в личной жизни. Роман признается, что война только сблизила его с Валерией. Возлюбленные решили оставаться вместе все время и смогли обходиться без конфликтов и ссор.

Война оголяет проблемы, а не создает их. Те незакрытые моменты, которые присутствовали в парах, они просто обнажились. Будем честны, мы с Лерой не так давно вместе, у нас еще нет этого нажитого багажа. Я уже с опытом в этих отношениях и понимаю, какие проблемы могут быть, и мы их сразу прорабатываем, – поделился Роман.

Роман и Валерия сблизились во время войны / Фото: instagram.com/svechkorenko

Несмотря на довольно непродолжительные отношения, Роман уже всерьез думает о совместном будущем и детях.

После войны я бы хотел семью, хотел бы детей. Все остальное – какие-то финансовые цели, дом, квартира, машина – оно сейчас стало неважно. Все, что мы можем и должны ценить – это люди, которые нас окружают, – делится Свечкоренко.

Роман и Валерия обсуждали вопросы будущего вместе еще до войны и очень надеются, что скоро смогут воплотить их в реальность.

Мы оба понимаем, что свадьба и беременность сейчас будут неуместны. Мы сами не знаем, что будет завтра, поэтому будем ждать, когда закончится война, – делится планами Роман.

После войны Свечкоренко и его девушка хотят свадьбу / Фото: instagram.com/svechkorenko

Ранее Анна Тринер рассказала, какой будет ее свадьба и как война изменила ее отношения с парнем.