Российские оккупанты расстреляли лошадь Камалии

Как и большинство украинцев певица из-за войны вынуждена была бежать из своего дома. Камалия вместе с мужем и детьми жилы в Буче

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У себя в Instagram Камалия сообщила, российские оккупанты расстреляли часть лошадей из конюшни в Буче

Моего малыша Тоти-Сеньора, сына легендарного Тотиласа, многократно чемпиона мира, чемпиона Олимпийских игр, больше нет. Русские фашисты расстреляли несколько лошадей из нашей конюшни "КСК Буча" и заминировали её! Зелёных лугов тебе, мой малыш!

Певица Камалия в один из первых дней войны рассказывала, что в 10 метрах от ее дома в городе Буча упала ракета, российские танки окружили дом и не пускают покормить животных в конюшнях. Первого марта певица выехала из Украины и отправилась в Будапешт.

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Ранее Камалия призналась, что пыталась достучаться до родственников и артистов из России, но ничего не получилось.

Там просто зомби-апокалипсис. Такое впечатление, что они все зомбированы,

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