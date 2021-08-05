Ротару, Maruv, Лобода и другие украинские звезды выступят на Новой волне в Сочи

В фестивале, который пройдет 19-25 августа, также примут участие Макс Барских и Ани Лорак. Неизменными участниками остаются звезды первого эшелона российского шоу-бизнеса, включая Киркорова и Баскова

София Ротару, Марув, Лобода и другие украинские звезды выступят на "Новой волне" / Фото: instagram.com/newwave_official

Международный музыкальный конкурс "Новая волна" много лет проводился в Юрмале, но в 2015 году его перенесли в Сочи. Каждое лето на побережье собираются самые популярные российские селебритис, а также их коллеги из других стран.

Без Софии Ротару "Новая волна" вообще не обходится, а в этом году к артистке присоединятся и другие украинские исполнители, которые построили карьеру в России.

На официальном сайте фестиваля сообщается, что в этом году на "новой волне" в Сочи, помимо Софии Михайловны, выступят Светлана Лобода, Ани Лорак, Maruv, Макс Барских и Таисия Повалий.

Среди других гостей конкурса в Сочи также значатся Александр Ревва, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, Анжелика Варум, Григорий Лепс, Олег Газманов, Николай Басков, Тимати и другие.