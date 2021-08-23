Объятия с Ротару и кавер от Билык: как прошла церемония награждения "легенд Украины" (фото)

В Мариинском парке прошла церемония награждения новым знаком отличия "Национальная легенда Украины" семи выдающихся украинцев

Зеленский вручил награды Ротару, Блохину, Рыбчинскому - фото, видео / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy, Офис Президента Украины

Офис президента обнародовал снимки с церемонии награждения "Национальных легенд Украины", которая состоялась вчера в Мариинском дворце.

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Президент учредил отличие ко Дню Независимости Украины за:

выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины;

укрепление государственности страны;

защиту Отечества и служение украинскому народу.

Художник Иван Марчук, футбольный тренер Олег Блохин, поэт-песенник Юрий Рыбчинский, Елена и Владимир Зеленские, певица София Ротару, балетмейстер Елена Потапова, хореограф Мирослав Вантух / Фото: Офис Президента Украины

Национальными легендами стали София Ротару, выступившая накануне на фестивале "Новая волна" в Сочи, Юрий Рыбчинский, Иван Марчук, Олег Блохин, Мирослав Вантух, Елена Потапова, а также композитор Мирослав Скорик (посмертно).

Владимир Зеленский и София Ротару / Фото: Офис Президента Украины

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Награду Мирослава Скорика президент Зеленский вручил его жене.

Мы считаем всех вас действительно легендами нашей страны. Живыми легендами. Самый полный и самый главный смысл именно в том, что перед нами – живые легенды. Благодарен, что родился, живу и с детства знаю ваше творчество, результат вашей работы в культуре, спорте, искусстве, – сказал на церемонии Владимир Зеленский.

Елена Зеленская на церемонию надела голубое платье от LITKOVSKAYA / Фото: Офис Президента Украины

После официального мероприятия на территории Мариинского дворца прошел концерт, где Ирина Былык исполнила всеми известную песню "Лаванда" Софии Ротару, а "Хуторянку" спели TAYANNA, Кароль, Бабкин и Могилевская.

Скриншот: instagram.com/stories/babkin_official

Ирина Билык на сцене в Мариинском дворце / Фото: instagram.com/stories/gorbunovyuriy

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Смотрите видео с церемонии награждения "легенд Украины":

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