Объятия с Ротару и кавер от Билык: как прошла церемония награждения "легенд Украины" (фото)

Офис президента обнародовал снимки с церемонии награждения "Национальных легенд Украины", которая состоялась вчера в Мариинском дворце.
Президент учредил отличие ко Дню Независимости Украины за:
- выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины;
- укрепление государственности страны;
- защиту Отечества и служение украинскому народу.
Национальными легендами стали София Ротару, выступившая накануне на фестивале "Новая волна" в Сочи, Юрий Рыбчинский, Иван Марчук, Олег Блохин, Мирослав Вантух, Елена Потапова, а также композитор Мирослав Скорик (посмертно).
Награду Мирослава Скорика президент Зеленский вручил его жене.
Мы считаем всех вас действительно легендами нашей страны. Живыми легендами. Самый полный и самый главный смысл именно в том, что перед нами – живые легенды. Благодарен, что родился, живу и с детства знаю ваше творчество, результат вашей работы в культуре, спорте, искусстве, – сказал на церемонии Владимир Зеленский.
После официального мероприятия на территории Мариинского дворца прошел концерт, где Ирина Былык исполнила всеми известную песню "Лаванда" Софии Ротару, а "Хуторянку" спели TAYANNA, Кароль, Бабкин и Могилевская.
Смотрите видео с церемонии награждения "легенд Украины":
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