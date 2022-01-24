Руслана обратилась к президенту Украины с большой просьбой: "Володя, ситуация в тупике!"

Украинские музыкальные издатели призвали Владимира Зеленского помочь решить кризис, сформировавшийся со сбором роялти на музыкальном украинском рынке

Руслана призвала президента Украины Владимира Зеленского решить проблему с законом №5572 / Фото: Коллаж: Сегодня

В понедельник, 24 января, в пресс-центре УНИАН прошла пресс-конференция, в которой приняли участие следующие представители украинского музыкального бизнеса:

директор ООО "БЕСТ МЬЮЗИК" Марьяна Воронина;

директор ООО "КОМП МЮЗИК", представитель Universal Music Publishing, Peer Music, BMG Production Music Олег Долинский;

директор ЧП "Світова музика", представитель Sony Music Publishing Алексей Ляш;

генеральный директор Lavina Music Полина Клим;

заместитель директора "Честная музыка" Ольга Товстоляк;

генеральный директор ООО "МУН РЕКОРДС" Татьяна Корчемаха;

основатель BOG DA NOVA MUZYKA, глава обществ объединения "Платформа музыкальных издателей Украины" Богдан Гловацкий,

директор "iMusicUA" LLC Юрий Фалеса;

начальник юридического департамента ООО "Ноты и Банкноты" Евгения Ступчук;

а также приглашенные участники: певица и автор Руслана Лыжичко, народный депутат Людмила Буймистер и правозащитница Анна Степаненко.

Фото: пресс-служба

Что обсуждалось?

Уже во вторник, 25 января, Верховная Рада Украины должна окончательно принять закон №5572 касательно выплаты роялти авторам текстов и музыки. Этот закон поддерживает множество украинских артистов, однако против него выступают вышеперечисленные представители музыкальной сферы -участники пресс-конференции. Они обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой решить возникший кризис.

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Издатели также подчеркнули, что по приблизительным подсчетам в 2021 году состоялось блокирование сборов и потеря артистами и авторами более 65 млн. грн.

В чем суть закона №5572 и почему он вызвал столько споров?

Цель этого закона – разблокирование деятельности организаций коллективного управления (ОКУ) в сфере публичного исполнения и оповещения музыкальных недраматических произведений. Также избегание негативных последствий прекращения уплаты роялти для украинских деятелей и мирового авторского сообщества.

Проще говоря, артисты хотят напрямую получать роялти (деньги от использования их произведений на телевидении, ротации на радио и т.д.), а не передавать права на лицензирования своей музыки третьим лицам, а точнее – издателям.

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Издатели (вышеупомянутые "Мун Рекордс", "Комп Мьюзик" и т.д.) уверяют, что принятие закона №5572 лишь усложнит получение авторами роялти и вернет музыкальный рынок на тот уровень, на котором он был несколько лет назад – в состояние хаоса.

Фото: пресс-служба

По словам директора ООО "Бест Мьюзик" Марьяны Ворониной, издатели никого из авторов или артистов не принуждают к сотрудничеству. Партнерство между издателем и артистом или автором является делом добровольным и оговоренным сторонами в лицензионном договоре. Автор делегирует свои права музыкальной компании. Издатель, лицензируя права, получает роялти от пользователя и выплачивает их автору.

Вы представьте, что всю работу по лицензированию будет самостоятельно совершать создатель (автор или артист). Это около 100–150 договоров в год. Вероятно, он потеряет очень много времени, которое могло использовать на творчество… Пренебрежение мнения издателей равно пренебрежению мнения их клиентов-творцов! Один из таких вопросов – это и закон 5572, это и аккредитация ОКУ, это и новые законодательные инициативы по поводу законопроекта, – отметила Воронина.

По словам Богдана Головацкого, оставалось лишь утвердить тарифы и четкие правила распределения роялти, однако закон 5572, по его словам, делает это невозможным.

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За 20 лет своего опыта по издательскому делу и связанной с ним общественной и законотворческой деятельностью могу сказать, что завершение последних аккредитаций было самой высокой точкой уровня составления рынка авторских прав. Осталось только согласовать тарифы и четкие правила распределения. Просто берем и начинаем работать. Видим в парламенте поддержку попыток перевернуть доску, чтобы не играть по правилам, несмотря на очевидную угрозу углубления кризиса, – прокомментировал Головацкий.

Фото: пресс-служба

Руслана обратилась к президенту

Одной из тех артистов, которые выступают против закона 5572, является певица Руслана.

Человек с таким опытом, как у меня, точно знает, как построена индустрия. Я выдала четыре альбома, в этом году планирую выдать пятый. И меня интересует, каким образом я легально, по цивилизованной схеме, по которой работает весь мир и музыкальная индустрия, заработаю непосредственно в моей стране? – говорит певица.

Фото: пресс-служба

По словам Русланы, она виделась с президентом Украины в августе прошлого года, в День Независимости Украины. Тогда, как говорит певица, главу государства волновала эта тема и он был настроен разобраться в этом вопросе.

И я могу обратиться к президенту: Володя, сегодня ситуация в тупике! Сегодня я могу констатировать этот факт. Прошло несколько месяцев и теперь ситуация зашла в тупик! – заявляет Руслана.

Издатели уверены, что артисты и депутаты, поддерживающие 5572, до конца не разобрались в сути закона.

Нарушение прав человека

Как говорит правозащитница Анна Степаненко, из-за путаницы в вопросе с законом и распределением роялти, не соблюдаются экономические права людей, в данном случае – авторов, а поэтому – закон не соответствует Конституции и нарушает ее нормы.

Самое главное нарушение – это то, что Верховная Рада не отменяет аккредитацию (в данном случае – аккредитацию ОКУ – Ред.), а принимает законы. Это вообще не ее полномочия, ведь аккредитациями занимаются профильные министерства, – говорит Анна.

Фото: пресс-служба

Закон 5572 направлен на то, чтобы вернуть рынок в тот же хаос, в котором он находился до 2018 года. У меня были личные разговоры с большими медиагруппами, их юристы говорят, что в хаосе платить никто не будет. И действительно будут правы, потому что всем, и пользователям в частности, хочется видеть цивилизованный урегулированный рынок, – отметила народный депутат Людмила Бурмийстер.

Фото: пресс-служба

Издатели подытожили, что выходом из кризиса является объединение всех правообладателей для контроля и усовершенствования деятельности аккредитованных организаций. Для этого 5572 должен быть отменен.

Ранее юрист рассказала "Сегодня", о чем закон №5572, против которого выступает Руслана, и в чем его минусы.