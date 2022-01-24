Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией ✈ Эвакуация дипломатов из Киева 🇧🇾 Учения Союзная решимость-2022

Умер Мит Лоуф

Девушки Топалова

Сестры Брежневой

Секрет Джей Ло

Сыновья в платьях

Женщины Ван Дамма
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Руслана обратилась к президенту Украины с большой просьбой: "Володя, ситуация в тупике!"

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 января, 20:01
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинские музыкальные издатели призвали Владимира Зеленского помочь решить кризис, сформировавшийся со сбором роялти на музыкальном украинском рынке
Руслана призвала президента Украины Владимира Зеленского решить проблему с законом №5572
Руслана призвала президента Украины Владимира Зеленского решить проблему с законом №5572 / Фото: Коллаж: Сегодня

В понедельник, 24 января, в пресс-центре УНИАН прошла пресс-конференция, в которой приняли участие следующие представители украинского музыкального бизнеса:

  • директор ООО "БЕСТ МЬЮЗИК" Марьяна Воронина;
  • директор ООО "КОМП МЮЗИК", представитель Universal Music Publishing, Peer Music, BMG Production Music Олег Долинский;
  • директор ЧП "Світова музика", представитель Sony Music Publishing Алексей Ляш;
  • генеральный директор Lavina Music Полина Клим;
  • заместитель директора "Честная музыка" Ольга Товстоляк;
  • генеральный директор ООО "МУН РЕКОРДС" Татьяна Корчемаха;
  • основатель BOG DA NOVA MUZYKA, глава обществ объединения "Платформа музыкальных издателей Украины" Богдан Гловацкий,
  • директор "iMusicUA" LLC Юрий Фалеса;
  • начальник юридического департамента ООО "Ноты и Банкноты" Евгения Ступчук;
  • а также приглашенные участники: певица и автор Руслана Лыжичко, народный депутат Людмила Буймистер и правозащитница Анна Степаненко.
Фото: пресс-служба

Что обсуждалось?

Уже во вторник, 25 января, Верховная Рада Украины должна окончательно принять закон №5572 касательно выплаты роялти авторам текстов и музыки. Этот закон поддерживает множество украинских артистов, однако против него выступают вышеперечисленные представители музыкальной сферы -участники пресс-конференции. Они обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой решить возникший кризис.

Реклама

Издатели также подчеркнули, что по приблизительным подсчетам в 2021 году состоялось блокирование сборов и потеря артистами и авторами более 65 млн. грн.

В чем суть закона №5572 и почему он вызвал столько споров?

Цель этого закона – разблокирование деятельности организаций коллективного управления (ОКУ) в сфере публичного исполнения и оповещения музыкальных недраматических произведений. Также избегание негативных последствий прекращения уплаты роялти для украинских деятелей и мирового авторского сообщества.

Проще говоря, артисты хотят напрямую получать роялти (деньги от использования их произведений на телевидении, ротации на радио и т.д.), а не передавать права на лицензирования своей музыки третьим лицам, а точнее – издателям.

Реклама

Издатели (вышеупомянутые "Мун Рекордс", "Комп Мьюзик" и т.д.) уверяют, что принятие закона №5572 лишь усложнит получение авторами роялти и вернет музыкальный рынок на тот уровень, на котором он был несколько лет назад – в состояние хаоса.

Фото: пресс-служба

По словам директора ООО "Бест Мьюзик" Марьяны Ворониной, издатели никого из авторов или артистов не принуждают к сотрудничеству. Партнерство между издателем и артистом или автором является делом добровольным и оговоренным сторонами в лицензионном договоре. Автор делегирует свои права музыкальной компании. Издатель, лицензируя права, получает роялти от пользователя и выплачивает их автору.

Вы представьте, что всю работу по лицензированию будет самостоятельно совершать создатель (автор или артист). Это около 100–150 договоров в год. Вероятно, он потеряет очень много времени, которое могло использовать на творчество… Пренебрежение мнения издателей равно пренебрежению мнения их клиентов-творцов! Один из таких вопросов – это и закон 5572, это и аккредитация ОКУ, это и новые законодательные инициативы по поводу законопроекта, – отметила Воронина.

По словам Богдана Головацкого, оставалось лишь утвердить тарифы и четкие правила распределения роялти, однако закон 5572, по его словам, делает это невозможным.

Реклама

За 20 лет своего опыта по издательскому делу и связанной с ним общественной и законотворческой деятельностью могу сказать, что завершение последних аккредитаций было самой высокой точкой уровня составления рынка авторских прав. Осталось только согласовать тарифы и четкие правила распределения. Просто берем и начинаем работать. Видим в парламенте поддержку попыток перевернуть доску, чтобы не играть по правилам, несмотря на очевидную угрозу углубления кризиса, – прокомментировал Головацкий.

Фото: пресс-служба

Руслана обратилась к президенту

Одной из тех артистов, которые выступают против закона 5572, является певица Руслана.

Человек с таким опытом, как у меня, точно знает, как построена индустрия. Я выдала четыре альбома, в этом году планирую выдать пятый. И меня интересует, каким образом я легально, по цивилизованной схеме, по которой работает весь мир и музыкальная индустрия, заработаю непосредственно в моей стране? – говорит певица.

Фото: пресс-служба

По словам Русланы, она виделась с президентом Украины в августе прошлого года, в День Независимости Украины. Тогда, как говорит певица, главу государства волновала эта тема и он был настроен разобраться в этом вопросе.

И я могу обратиться к президенту: Володя, сегодня ситуация в тупике! Сегодня я могу констатировать этот факт. Прошло несколько месяцев и теперь ситуация зашла в тупик! – заявляет Руслана.

Издатели уверены, что артисты и депутаты, поддерживающие 5572, до конца не разобрались в сути закона.

Нарушение прав человека

Как говорит правозащитница Анна Степаненко, из-за путаницы в вопросе с законом и распределением роялти, не соблюдаются экономические права людей, в данном случае – авторов, а поэтому – закон не соответствует Конституции и нарушает ее нормы.

Самое главное нарушение – это то, что Верховная Рада не отменяет аккредитацию (в данном случае – аккредитацию ОКУ – Ред.), а принимает законы. Это вообще не ее полномочия, ведь аккредитациями занимаются профильные министерства, – говорит Анна.

Фото: пресс-служба

Закон 5572 направлен на то, чтобы вернуть рынок в тот же хаос, в котором он находился до 2018 года. У меня были личные разговоры с большими медиагруппами, их юристы говорят, что в хаосе платить никто не будет. И действительно будут правы, потому что всем, и пользователям в частности, хочется видеть цивилизованный урегулированный рынок, – отметила народный депутат Людмила Бурмийстер.

Фото: пресс-служба

Издатели подытожили, что выходом из кризиса является объединение всех правообладателей для контроля и усовершенствования деятельности аккредитованных организаций. Для этого 5572 должен быть отменен.

Ранее юрист рассказала "Сегодня", о чем закон №5572, против которого выступает Руслана, и в чем его минусы.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
Кавер DZIDZIO на хит Скрябина
YouTube stars
Самые высокооплачиваемые YouTube-звезды (Forbes)
1
Mr. Beast (Джимми Дональдсон) Mr. Beast (Джимми Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджи Райан Каджи
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
1 /2
Doodle Сегодня
24 января. Сёити Ёкои. 50 лет назад на острове Гуам был найден капрал, не поверивший в капитуляцию Японии во Второй мировой. 28 лет он провел в джунглях, ожидая приказа о наступлении…
История дня - за минуту
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
Цитата дня

Моя иммиграция в Украину была политической, поэтому эти документы было практически невозможно получить

Алексей Суханов Ведущий ток-шоу "Говорить Україна"
Алексей Суханов - гражданин Украины

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять