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Руслана призвала поддержать семьи погибших украинских спасателей (видео)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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10 марта, 09:52
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Певица записала видеообращение и попросила помочь семьям героев, отдавших свою жизнь спасая других
Певица Руслана записала видеообращение
Певица Руслана записала видеообращение / Фото: Instagram

15-й день войны в Украине. Оккупанты продолжают циничного сбрасывать бомбы на наши города и убивать людей. Однако украинские защитники дают достойный отпор врагам. Также помогают ВСУ в противостоянии оккупантам тероборона, медики, гражданские и спасатели.

На днях спасатели из Польши выступили с инициативой помочь финансово семьям украинских коллег, погибших во время войны с Россией. К этой инициативе присоединилась и украинская певица Руслана.

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Артистка записала видеообращение, в котором сказала, что спасатели героически спасают сейчас людей. Поэтому она призвала пожертвовать деньги.

Мы с моей командой работаем со спасателями ГСЧС. Именно они спасают людей сейчас и вытаскивают их из-под руин, тушат пожары и будут восстанавливать инфраструктуру. Спасатели со всего мира выступили с инициативой помочь семьям украинских коллег, погибших во время войны с российскими захватчиками. Каждый желающий имеет возможность поддержать семью спасателей из Украины, потерявших кормильцев, – заявила Руслана.

Напомним, Тилль Линдеманн решил помогать украинским беженцам на вокзале Берлина. Также Кейт Миддлтон и принц Уильям оказывают помощь украинцам через волонтеров в Лондоне.

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Анастасия Рогожинская
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