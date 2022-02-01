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Руслана впервые сыграет в кино: певица появится на экране вместе с мужем

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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1 февраля, 11:53
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Звезда Евровидения Руслана Лыжичко снимается в первом художественном фильме. Певица испытает актерские таланты в комедии Виктора Сокуренко "Психи на свободе"
Руслана впервые сыграет в кино
Руслана впервые сыграет в кино / Фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko

Руслана, которая недавно обратилась к президенту с просьбой помочь с роялти, и ее супруг Александр Ксенофонтов сыграют в одной из сцен комедии "Психи на свободе" кинокомпании "Smart movie". Играть певица будет в сцене с Владимиром Горянским.

Сюжет фильма – это побег квартета душевнобольных из лечебницы, в которой они провели 10 лет.

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Мне очень интересно будет поработать с Русланой в кино. Ведь, это ее первый опыт в полном метре. Хотелось бы показать зрителю немного другую сторону певицы – не только звездную, но и повседневную, показать Руслану такой, которую ее мало кто видел, – делится планами режиссер Виктор Сокуренко.

Режиссер сохраняет интригу и пока не говорит о том, какая же именно роль досталась певице. Но по его словам, образ героини фильма будет очень похож на Руслану в жизни и фактически она сыграет саму себя.

Украинская премьера комедии "Психи на свободе" запланирована на весну 2022 года.

"Психи на свободе" первый украинский инвестиционный кинопроект. Продюсеры уже сегодня анонсируют прокатные договоренности в 50 странах.

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Мы имеем договоренности с нашими партнерами по всему миру – в Азии, Америке, европейских странах. После украинской премьеры, фильм обязательно увидит весь мир, а онлайн прокат обеспечит нам мировые охваты. Такого в украинском кино еще никто не делал, – говорит сопродюссер кинокомпании "Smart movie" Олесь Вареник.

Кроме Русланы, в фильме также задействованы украинские звезды – Алексей Вертинский, Вадим Красноокий, Александр Пипа, Владимир Шпудейко, Анастасия Капинус. Также в комедии зрители увидят и голливудского актера украинского происхождения Илью Волоха, который является самым востребованным актером-эмигрантом в США и снимался в блокбастерах вместе с Бредом Питтом, Уиллом Смитом и Гаррисоном Фордом.

Ранее мы уже успели взять интервью у Ильи Волоха, который приоткрыл подробности работы в Голливуде и развенчал главные мифы киноиндустри.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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