Руслана впервые сыграет в кино: певица появится на экране вместе с мужем

Руслана, которая недавно обратилась к президенту с просьбой помочь с роялти, и ее супруг Александр Ксенофонтов сыграют в одной из сцен комедии "Психи на свободе" кинокомпании "Smart movie". Играть певица будет в сцене с Владимиром Горянским.
Сюжет фильма – это побег квартета душевнобольных из лечебницы, в которой они провели 10 лет.
Мне очень интересно будет поработать с Русланой в кино. Ведь, это ее первый опыт в полном метре. Хотелось бы показать зрителю немного другую сторону певицы – не только звездную, но и повседневную, показать Руслану такой, которую ее мало кто видел, – делится планами режиссер Виктор Сокуренко.
Режиссер сохраняет интригу и пока не говорит о том, какая же именно роль досталась певице. Но по его словам, образ героини фильма будет очень похож на Руслану в жизни и фактически она сыграет саму себя.
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Украинская премьера комедии "Психи на свободе" запланирована на весну 2022 года.
"Психи на свободе" первый украинский инвестиционный кинопроект. Продюсеры уже сегодня анонсируют прокатные договоренности в 50 странах.
Мы имеем договоренности с нашими партнерами по всему миру – в Азии, Америке, европейских странах. После украинской премьеры, фильм обязательно увидит весь мир, а онлайн прокат обеспечит нам мировые охваты. Такого в украинском кино еще никто не делал, – говорит сопродюссер кинокомпании "Smart movie" Олесь Вареник.
Кроме Русланы, в фильме также задействованы украинские звезды – Алексей Вертинский, Вадим Красноокий, Александр Пипа, Владимир Шпудейко, Анастасия Капинус. Также в комедии зрители увидят и голливудского актера украинского происхождения Илью Волоха, который является самым востребованным актером-эмигрантом в США и снимался в блокбастерах вместе с Бредом Питтом, Уиллом Смитом и Гаррисоном Фордом.
Ранее мы уже успели взять интервью у Ильи Волоха, который приоткрыл подробности работы в Голливуде и развенчал главные мифы киноиндустри.