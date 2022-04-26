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Русня изнасиловала наш дом, обо**ала, растерла г**но! Шеф-редактор "Орла и решки" показала разрушенное орками жилье

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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26 апреля, 12:56
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Шеф-редактор "Орла и решки" Маша Суша показала, какие ужасные последствия ждали ее дом в Ирпене после вторжения российских оккупантов
Маша Суша показала разрушенный оккупантами дом
Маша Суша показала разрушенный оккупантами дом / Фото: Instagram

Российские орки без стеснения врывались в дома к украинцам – грабили, ломали и уничтожали все, что люди нажили за долгие годы. Певица Александра Зарицкая и вовсе боится возвращаться в свой дом, после того, как там были оккупанты.

А вот шеф-редактор "Орла и решки" Маша Суша все же осмелилась приехать в свое разрушенное жилье в Ирпене. То, что увидела редактор повергло ее в шок. Фото и видео из своего дома Маша поделилась в Instagram.

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Мне грустно, что нас освободили от многих вещей, на которые мы работали годами... Но самое ценное у меня находится не дома, а в сердце… Самое главное – это то, что у меня есть кого держать за руку и что у меня вообще эти руки есть. русня изнасиловала наш дом, обо***ла, растерла г**но по полу и поломала то, что не удалось вынести. Тоскливо. Но дом хотя бы устоял и не сгорел, в отличии от многих наших соседей, – высказалась Маша.

В доме Маши теперь нет окон, вещи разбросаны и поломаны. Без жалости орки уничтожали все, что встречали на своем пути.

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Также редактор тревел-шоу показала, что случилось с домами ее соседей. По словам Маши, теперь многим жильцам на ее улице просто некуда возвращаться, ведь их дома сгорели.

Скриншот

Напомним, ранее Олег Срипка показывал разграбленную оккупантами-мародерами дачу под Киевом.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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