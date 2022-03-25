Русский, слышь, мы не один народ: Dantes представил суперактуальный трек

Несколько дней назад эффект бомбы произвела новость о том, что Владимир Дантес и Надя Дорофеева расстались. Теперь они идут по жизни врознь, но, как и миллионы украинцев, продолжают каждый на своем месте делать свой вклад в скорую победу над рашистами. И сегодня все обсуждают новый трек Dantes.
Музыкант Dantes на своей странице в инстаграм опубликовал видео с новой песней, в которой озвучил важнейшую мысль последних десятилетий: мы с русскими – не один народ! И никогда такими не были. Новую песню, 100-процентный хит, надо услышать!
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Так звучит текст песни Владимира Дантеса:
Мы не один народ!
Проснулась она
В 4 утра
Разбудил её звук дрожащего стекла
За окном ещё
Не расцвёл каштан
На порог вошёл тупой эмигрант
Врал он ей в глаза
Говорил люблю
Операцией называл войну
Но не знал мудак
Что смерть свою нашёл
Hey, russian ship, на хуй ты пошёл
Сирена воет
Гаснут фонари
В подвалах жизнь рождается в любви
Хай, паляниця розірве твій рот,
Хей, русский слышь, мы не один народ
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
А так артист с юмором поддерживал всех в это непростое время, когда Россия уже месяц терроризирует нашу страну.
Мы продолжаем верить в наших защитников и скорую победу!
Напомним, ранее говорил о разнице между украинцами и русскими Андрей Данилко.
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