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Русский, слышь, мы не один народ: Dantes представил суперактуальный трек

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25 марта, 08:38
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Владимир Дантес доносит актуальную правду о происходящем с помощью музыки. Предлагаем вам оценить новинку!
Эта песня - настоящий хит!
Эта песня - настоящий хит! / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Несколько дней назад эффект бомбы произвела новость о том, что Владимир Дантес и Надя Дорофеева расстались. Теперь они идут по жизни врознь, но, как и миллионы украинцев, продолжают каждый на своем месте делать свой вклад в скорую победу над рашистами. И сегодня все обсуждают новый трек Dantes.

Музыкант Dantes на своей странице в инстаграм опубликовал видео с новой песней, в которой озвучил важнейшую мысль последних десятилетий: мы с русскими – не один народ! И никогда такими не были. Новую песню, 100-процентный хит, надо услышать!

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Так звучит текст песни Владимира Дантеса:

Мы не один народ!

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Проснулась она
В 4 утра
Разбудил её звук дрожащего стекла

За окном ещё
Не расцвёл каштан
На порог вошёл тупой эмигрант

Врал он ей в глаза
Говорил люблю
Операцией называл войну

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Но не знал мудак
Что смерть свою нашёл
Hey, russian ship, на хуй ты пошёл

Сирена воет
Гаснут фонари
В подвалах жизнь рождается в любви
Хай, паляниця розірве твій рот,
Хей, русский слышь, мы не один народ

СЛАВА УКРАЇНІ!!!

А так артист с юмором поддерживал всех в это непростое время, когда Россия уже месяц терроризирует нашу страну.

Мы продолжаем верить в наших защитников и скорую победу!

Напомним, ранее говорил о разнице между украинцами и русскими Андрей Данилко.

К слову, вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

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