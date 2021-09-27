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Рвануть в другую страну и прогулять все деньги: alyona alyona о свадьбе мечты

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
27 сентября, 14:54
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Украинская певица совсем недавно начала жить вместе со своим бойфрендом. И хотя звезда скрывает детали отношений и в основном не делится совместными фото, но свое отношение к свадьбе все же раскрыла
alyona alyona рассказала о свадьбе мечты
alyona alyona рассказала о свадьбе мечты / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Рэп-исполнительница alyona alyona, которая недавно рассекретила имя своего бойфренда, считает, что свадьба в традиционном представлении уже устарела. По крайней мере себе артистка такую не хочет. Вместо классического празднования, рэперша хотела бы устроить авантюру и уехать в другую страну и "прогулять все деньги".

Об этом alyona alyona рассказала в интервью для программы "Світське життя". Рэперша подтвердила слухи о том, что она хотела бы устроить этот романтический праздник в Лас-Вегасе.

Свадьба, как по мне, в традиционном понимании очень устарела. Очень многие люди придут на это застолье, обсудят, в чем жених, в чем невеста, с какой стороны кто пришел, кто что выпил, что подарили. Понимаешь, я не хочу этого всего, – сказала рэперша.

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Поэтому звезда хотела бы уехать в какую-то страну вместо празднования с гостями.

Мне кажется намного авантюрней рвануть в какую-то страну просто на один день и все эти деньги прокатать, прогулять. Запомнить это, как что-то самое яркое, пока не родятся дети, не появятся другие яркие моменты, – поделилась alyona alyona..

alyona alyona
alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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