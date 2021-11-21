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С актрисой Анной Саливанчук разбиралась полиция после скандала в самолете

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
21 ноября, 16:31
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Известная украинская актриса поссорилась с бортпроводницей самолета из-за своего ребенка – стюардессе не понравилось поведение сына Анны
Актриса Анна Саливанчук поссорилась в самолете
Актриса Анна Саливанчук поссорилась в самолете / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук, которая недавно рассказала о своем нерожденном ребенке, пожаловалась поклонникам в Сети на сервис одного из авиаперевозчиков.

Оказывается, знаменитость повздорила со стюардессой. Работнице не понравилось, что актриса со своим маленьким ребенком поднялась с места и прогуливалась салоном самолета.

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Как рассказала Анна, ее сын начал сильно плакать – у него была истерика из-за болей в животе. Чтобы избежать жалоб других пассажиров и не мешать им, Саливанчук решила его успокоить и поносить на руках, но ребенок не захотел этого и сразу же попросился поползать на полу. Так как сын уже переставал плакать актриса разрешила это ему и осталась с ним играть возле аварийного выхода.

Анна Саливанчук
Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Мальчик начал разбрасывать разные пакетики и фантики – это не понравилось бортпроводнице, и она сделала несколько замечаний звезде с просьбой занять свое место. В итоге разговор перерос в ссору и работница самолета решила вызвать полицию.

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Представители правоохранительных органов ждали Саливанчук в аэропорту. Но выслушав всю ситуацию с ее уст, лишь посмеялись и поехали назад в участок.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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