С актрисой Анной Саливанчук разбиралась полиция после скандала в самолете

Известная украинская актриса поссорилась с бортпроводницей самолета из-за своего ребенка – стюардессе не понравилось поведение сына Анны

Актриса Анна Саливанчук поссорилась в самолете / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саливанчук, которая недавно рассказала о своем нерожденном ребенке, пожаловалась поклонникам в Сети на сервис одного из авиаперевозчиков.

Оказывается, знаменитость повздорила со стюардессой. Работнице не понравилось, что актриса со своим маленьким ребенком поднялась с места и прогуливалась салоном самолета.

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Как рассказала Анна, ее сын начал сильно плакать – у него была истерика из-за болей в животе. Чтобы избежать жалоб других пассажиров и не мешать им, Саливанчук решила его успокоить и поносить на руках, но ребенок не захотел этого и сразу же попросился поползать на полу. Так как сын уже переставал плакать актриса разрешила это ему и осталась с ним играть возле аварийного выхода.

Анна Саливанчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Мальчик начал разбрасывать разные пакетики и фантики – это не понравилось бортпроводнице, и она сделала несколько замечаний звезде с просьбой занять свое место. В итоге разговор перерос в ссору и работница самолета решила вызвать полицию.

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Представители правоохранительных органов ждали Саливанчук в аэропорту. Но выслушав всю ситуацию с ее уст, лишь посмеялись и поехали назад в участок.

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