"С*ка, г*вно": экс-муж Лорак показал, как матерится их 10-летняя дочь

Экс-супруг певицы с удовольствием делится снимками с совместного отдыха с дочкой и невестой Лилией. Но одна из публикаций Мурата вызвала неоднозначную реакцию в Сети.
Экс-супруг певца решил прокатиться с дочерью на одном из аттракционов. В Instagram опубликовал ролик, на котором запечатлен вместе с Софией во время скоростного спуска.
Стремно. Й*пт, г*вно*, ж*па, – не скрывала своих эмоций дочь певицы.
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Но в конце видео София призналась, что ей аттракцион понравился.
А вот подписчики Мурата не оценили новый пост. Они раскритиковали видео и посоветовали его удалить.
- "Как так можно материться"
- "Мама публичный человек, а девочка как сапожник матерится. Или сейчас это норма у детей"
- "Какой словарный запас. Мама не слышала"
К слову, Мурат скрыл публикацию и прокомментировал видео. Он отметил, что девочка так выразилась, потому что была на эмоциях.
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