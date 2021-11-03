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"С*ка, г*вно": экс-муж Лорак показал, как матерится их 10-летняя дочь

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
3 ноября, 16:37
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Дочь Ани Лорак София сейчас проводит время с отцом Муратом Налчаджиоглу и его невестой в Буковеле
/ Фото: instagram.com/muratnalca

Экс-супруг певицы с удовольствием делится снимками с совместного отдыха с дочкой и невестой Лилией. Но одна из публикаций Мурата вызвала неоднозначную реакцию в Сети.

Экс-супруг певца решил прокатиться с дочерью на одном из аттракционов. В Instagram опубликовал ролик, на котором запечатлен вместе с Софией во время скоростного спуска.

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Стремно. Й*пт, г*вно*, ж*па, – не скрывала своих эмоций дочь певицы.

Но в конце видео София призналась, что ей аттракцион понравился.

А вот подписчики Мурата не оценили новый пост. Они раскритиковали видео и посоветовали его удалить.

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  • "Как так можно материться"
  • "Мама публичный человек, а девочка как сапожник матерится. Или сейчас это норма у детей"
  • "Какой словарный запас. Мама не слышала"
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

К слову, Мурат скрыл публикацию и прокомментировал видео. Он отметил, что девочка так выразилась, потому что была на эмоциях.

Скриншот: Instagram

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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