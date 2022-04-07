С ума сойти! Дмитрий Ступка и Полина Логунова развелись

Стилист-парикмахер, нутрициолог и ведущая Полина Логунова в Сети сообщила, что они с актером Дмитрием Ступкой больше не вместе

Дмитрий Ступка и Полина Логунова состояли в браке с 2016 года. / Фото: instagram.com/polinalogunova

Не успели все отойти от новости о разводе Наде Дорофеевой и Владимира Дантеса, как здесь новый шок. Оказывается, Дмитрий Ступка и Полина Логунова тоже больше не муж и жена.

В Instastories Логунова объяснила, что они остались хорошими друзьями и любящими родителями.

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Друзья, мы с Димой больше не супруги, но остались отличными друзьями и любящими родителями, за что ему благодарна. Нам удалось сохранить действительно дружескую атмосферу. Мы будем подавать пример, как бывшим супругам можно сохранить отношения, — отметила Полина.

Скриншот Instagram

Кроме того, Полина Логунова заинтриговала фолловеров, опубликовав фотографию, на которой хвастается драгоценным кольцом. Впрочем, понятно, что это не от Ступки.

Скриншот Instagram

Отметим, что Логунова и Ступка состояли в браке с 2016 года. В 2017-м у пары родилась дочь Богдана. Осенью прошлого года они переехали в США.

После начала войны рф против Украины Ступка приехал в Польшу, где помогает украинским беженцам и собирает средства для нужд ВСУ.

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Тем временем Логунова вместе с дочерью остались в Соединенных Штатах, откуда он поддерживает Украину. Также Полина работает стилисткой-парикмахершей и проводит фитнес-марафоны.

К слову, раньше Дмитрий Ступка поссорился с Ольгой Сумской. Актер резко осудил коллегу за то, что ее дочь, которая уже давно живет в Москве, молчит о войне в родной Украине.