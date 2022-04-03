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Санта Димопулос рассказала о своей жизни в Италии во время войны на родине: "Все как в тумане"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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3 апреля, 15:11
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Певица вместе с детьми ехала около трех суток без отдыха, чтобы оказаться в безопасности
Санта Димопулос призналась, куда уехала она и ее родные
Санта Димопулос призналась, куда уехала она и ее родные / Фото: instagram.com/santadimopulos

Следом за MamaRika Санта Димопулос также решилась поделиться тем, как война изменила ее жизнь и заставила покинуть родной дом, чтобы защитить своих детей.

Звезда вспомнила, как 24 февраля в 4:20 они с мужем проснулись в Киеве от взрывов. В тот же день Санта вместе с детьми, а также ее мама с сестрой и детьми отправились за границу и остановились в Будапеште у друзей. Оттуда артистка помогала украинцам.

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Все как в тумане. Я почти не спала, 24/7 была на связи, чтобы помогать. Все время казалось, что это мало, что нельзя терять ни минуты. Сейчас мы вывезли 25 семей из горячих точек, поселили почти 100 человек, передали амуницию для наших защитников, машину, лекарства, одежду, и мы не останавливаемся, – объяснила Санта.

В настоящее время Димопулос с детьми находится в Италии. Там наследники артистки ходят в детский садик и школу. Сама Санта начала чуть-чуть спать и даже тренироваться.

Первые две недели была как парализована, тяжело было ходить, говорить, даже дышать. Никогда в жизни я столько не молилась, никогда не плакала. Прошла все стадии: от отчаяния, боли, разочарования, ненависти, опустошения до собранности и четкого понимания очень важного: не надо тратить время, чтобы что-то доказывать, энергию и бесценный сейчас ресурс на проклятия и споры (хотя это и очень тяжело) , – написала артистка.

Санта рекомендовала отдавать себя добрым делам и становиться опорой для других. Также она призвала не разрешать войне разрушить самое ценное – душу.

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Отметим, у Санты Димопулос двое детей: сын Даниэль от украинского шоумена Андрея Джеджулы и дочь София от бизнесмена Игоря Кучеренко.

Раньше мы рассказывали о том, как Екатерина Репяхова пыталась доставить сына в безопасное место.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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