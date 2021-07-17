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Санта Димопулос в облегающем платье от Versace побывала на вечеринке с Шэрон Стоун

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
17 июля, 13:22
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Экс-участница "ВИА Гры" побывала вечере благотворительной организации amfAR. Вечеринка прошла в рамках Каннского кинофестиваля, ее ведущей была легендарная актриса Шэрон Стоун
Санта Димопулос на вечеринке фонда amfAR в рамках Каннского кинофестиваля
Санта Димопулос на вечеринке фонда amfAR в рамках Каннского кинофестиваля / Фото: Getty Images

Украинская певица и бизнес-вумен Санта Димопулос засветилась на вечеринке в рамках Каннского кинофестиваля во Франции. Благотворительный вечер организации amfAR проходил в Кап д'Антибе, ведущей мероприятия была легендарная голливудская актриса Шэрон Стоун, которая ранее восхитила всех гостей кинофестиваля свои сказочным нарядом.

В соцсетях Санта призналась, что прическу ей сделала стилист, а макияж Димопулос сделала себе сама. На подобные мероприятия без мейкапа не обойтись, однако в реально жизни можно и вовсе его не использовать, как это сделали украинки, показавшие себя без макияжа.

Санта Димопулос на вечеринке в рамках Каннского кинофестиваля
Санта Димопулос на вечеринке в рамках Каннского кинофестиваля / Фото: Getty Images

В Instagram Санта поделилась несколькими кадрами с вечеринки. На кадрах запечатлена Шэрон Стоун.

Скриншот: Instagram

Вместе с Сантой на вечеринке также была "Мисс Украина Вселенная 2014" и модель Анна Андрес.

Скриншот: Instagram

AmfAR Gala – это благотворительный гала-вечер, организатором которой выступает Фонд исследований СПИДа. Благодаря мероприятию организаторам удалось собрать более 235 миллионов долларов для исследований, которые помогают спасти жизни болеющих СПИДом.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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