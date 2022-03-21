Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua

Стужук заговорила

Брежнева в Польше

Синди с нами!

Джинни вышла замуж

Песня Серги

Концерты Монатика
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Саша Бо – о том, как правильно говорить с детьми о войне и русских: Никакие мы не братские народы и точка

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 марта, 17:05
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Известная украинская блогерша Саша Пустовит, более известная как Саша Бо, рассказала о том, как правильно говорить со своими маленькими детьми о войне, которую развязала Россия
Саша Бо рассказала, как правильно говорить с детьми о войне в Украине
Саша Бо рассказала, как правильно говорить с детьми о войне в Украине / Фото: instagram.com/sashaabo

Сейчас Саша Бо вместо со своими маленькими сыновьями находится в Будапеште. По словам Саша, первые две недели войны она провела в шоковом состоянии, но потом решила взять себя в руки ради детей.

На своей Instagram-странице, на которую подписано почти 2 миллиона человек, Саша рассказала, как правильно говорить со своими детьми о войне.

Реклама

Сказать правду. В Украине настоящая война. Объяснить, почему вы переехали в безопасное место, однако подчеркните, что это временно. Что любимый садик не работает, потому что другие детки тоже уехали, и это нормально. Так должно быть. Что наш враг – россия. Ребенок должен это знать с пеленок. Никакие мы не братские народы и точка, – пишет Саша.

Саша Бо говорит с детьми о войне – как правильно это делать
Саша Бо говорит с детьми о войне – как правильно это делать / Фото: instagram.com/sashaabo

Кроме этого, Саша советует рассказывать детям о настоящих супергероях – не из фильмов Marvel, а о воинах ВСУ. Блогер также советует напоминать малышам, что война скоро закончится и они смогут увидеть своих друзей.

Кроме этого, Саша подчеркивает, что мамы не должны забывать о себе и своем ментальном здоровье:

Реклама

Ребенок должен видеть сильную маму рядом! Которая защитит его от худшего зла в мире! Поэтому берем себя в руки, Ма. Украинские женщины – самые крутые в мире женщины. И наша самая главная задача сейчас – беречь наших ребятишек и не дать произойти сбоям в их психике.

И пока украинские блогеры стараются помочь родине и своему народу, российские инфлюенсеры плачут из-за блокировки Instagram в РФ. Напомним, что еще одна украинская блогерша, София Стужук, заговорила о войне, при этом не упомянув, что ее развязала Россия.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Наши ангелы-хранители

Полковник Гудзь Валерий Федорович, комбриг, был награжден орденами – Богдана Хмельницкого и "Народный Герой". Имел возможность не идти на фронт, но решил воевать, взяв на себя командование подразделением. За героическую оборону Попасной представлен к званию Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Иван Федоров – мэр Мелитополя. Отказался сотрудничать с российскими захватчиками, и террористы похитили его из рабочего кабинета. 5 дней под дулами автоматов в камере с постоянными угрозами и принуждением к сотрудничеству. Он выдержал. Мэра обменяли на 9 российских солдат-срочников. Президент Зеленский наградил Федорова орденом "За мужество".
Слава Україні!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Follow the ЗВЕЗДЫ
Они помогают Украине
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
1 /2
О ком мечтают украинки
ТОП-3 сердцееда Украины
1
Владимир Зеленский, президент Украины Владимир Зеленский, президент Украины
2
Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Алексей Арестович, советник главы Офиса президента
3
Виталий Ким, глава Николаевской ОГА Виталий Ким, глава Николаевской ОГА

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять