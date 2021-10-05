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Саша Бо после увеличения груди расплакалась: Это будто не я и не мое тело

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
5 октября, 16:43
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Instagram-блогер Саша Бо (Пустовит) изменила размер груди до третьего. Она призналась, что сделать это раньше ей не давали, но кто – не говорит
Блогер Саша Пустовит рассказала, почему увеличила грудь до третьего размера
Блогер Саша Пустовит рассказала, почему увеличила грудь до третьего размера / Фото: instagram.com/sashaabo

Импланты Саше составил хирург Эдгар Каминский. Кто из звезд уже обращался к нему, мы писали и показывали здесь.

Пустовит опубликовала в Instagram пост, впервые рассказав фолловерам о том, почему решилась на операцию и как ее перенесла.

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Девушка опубликовала несколько фото, на которых похвасталась новой грудью. Чтобы посмотреть все снимки, свайпайте влево:

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Так, по словам Саши, она год обдумывала свое решение. Ей не нравилось, как ее грудь выглядела после грудного вскармливания и что ее вообще "как таковой, не было".

Я целый год колебалась и убеждала себя в том, что мне это не нужно. Но делать фото в белье со слезинкой под глазом – такая себе история, – пишет Саша Бо.

Сама операция и реабилитация прошли легко. Вернувшись из больницы блогер уже снимала сторис, но не спешила всем рассказывать про "обновку".

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Пустовит признается, что не прыгала от счастья, увидев новую грудь. Сперва она вовсе расплакалась:

Через три часа я сняла бандаж, посмотрела в зеркало и расплакалась. Это будто не я и тело не мое.

Но сейчас Саше очень нравится результат и она с удовольствием демонстрирует свой третий размер в соцсети и заказывает как можно больше красивого белья.

В комментариях к посту подписчики Саши Пустовит написали ей много комплиментов, а кто-то поинтересовался, что мешало ей увеличить грудь раньше. На это блогер ответила: "Не что, а кто. Сейчас это не имеет значения".

Может быть, это намек на бывшего супруга Саши – Игоря Пустовита, который не явился на недавнее заседание суда?

Скриншот: instagram.com/sashaabo

Коротко о разводе Саши Пустовит

Этим летом Саша объявила о расставании с Игорем и дала скандальное интервью Маше Ефросининой, признавшись, что пережила домашнее психологическое насилие со стороны супруга.

Игорь Пустовит дал ответное интервью, в котором поделился своей версию происшедшего. Мужчина опроверг обвинения супруги и рассказал, как она оскорбляла его.

Сейчас у Игоря новая девушка, с которой он отдыхает в Греции. Саша пока не посвящает публику в подробности своей личной жизни.

Какие операции делают знаменитости и блогеры, смотрите в сюжете:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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