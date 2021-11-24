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"Сатанинский" клип украинского режиссера Таню Муиньо номинировали на премию Грэмми-2022

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
24 ноября, 17:08
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Клип на песню Montero (Call Me By Your Name) можно назвать фаворитом этого года, потому что его часто номинируют на престижные премии. Более того, он набрал более 395 миллионов просмотров в YouTube
Украинку Таню Муиньо номинировали на "Грэмми-2022".
Украинку Таню Муиньо номинировали на "Грэмми-2022". / Фото: Скриншот из YouTube, instagram.com/tanumuino

Так, работу украинского режиссера Таню Муиньо, которая уже успела снять клип для The Weeknd и Post Malone, номинировали на премию "Грэмми-2022". Напомним, режиссер сняла его для американского рэпера Lil Nas X.

Клип оказался очень успешным, ведь он собирает главные награды музыкальной индустрии, вспомните только MTV EMA и MTV VMA . Сама Муиньо получила награду "Лучший режиссер" на UK Music Video Awards 2021. Она стала первой женщиной-режиссером, победившей в этой номинации.

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Клип Montero (Call Me By Your Name) попал в номинацию "Лучшее музыкальное видео", сообщается на сайте премии. Отметим, что режиссером клипа стала не только Таню, но и сам исполнитель.

Также на награду в этой номинации претендуют такие клипы:

  • Shot in the Dark – AC/DC;
  • Freedom – Jon Batiste;
  • I Get a Kick Out of You – Tony Bennett и Lady Gaga;
  • Peaches — Justin Bieber featuring Daniel Caesar and Giveon;
  • Happier Than Ever – Billie Eilish;
  • Good 4 U – Olivia Rodrigo.

В то же время Lil Nas X получил сразу четыре номинации на "Грэмми-2022". Его хит Call Me By Your Name и альбом Montero номинированные в номинациях "Запись года", "Песня года" и "Альбом года".

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В общем "Грэмми" назвали имена номинантов в 86 номинациях. Победителей объявят на церемонии награждения, которая состоится 31 января 2022 года в Лос-Анджелесе.

Кратко о клипе

Напомним, песня Call Me By Your Name вышла в марте 2021 года. Тогда же состоялась премьера клипа.

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По сюжету, рэпер предстает в образе то Евы, то Адама, которых соблазняет змей. Его судят в чистилище, после чего он попадает в ад, где сам соблазняет дьявола эротическими танцами. В работе отражены темы религии, сатанизма и ЛГБТ.

Что известно о Таню Муиньо

Режиссер родом из Одессы. Она снимала клипы для Cardi B, Кэти Перри, Rosalia, а также для MONATIK, Время и Стекло, NK.

Таня Муиньо также снимала клипы для снимала клипы для Cardi B и MONATIK.
Таня Муиньо также снимала клипы для снимала клипы для Cardi B и MONATIK. / Фото: instagram.com/tanumuino

Таню является рекордсменкой по количеству наград в номинации "Лучший видеоклип" украинской премии YUNA. Также девушка – победительница в номинации "Клипмейкер года" по версии M1 Music Awards в 2018 и 2019 годах.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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