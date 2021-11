"Сатанинский" клип украинского режиссера Таню Муиньо номинировали на премию Грэмми-2022

Клип на песню Montero (Call Me By Your Name) можно назвать фаворитом этого года, потому что его часто номинируют на престижные премии. Более того, он набрал более 395 миллионов просмотров в YouTube

Украинку Таню Муиньо номинировали на "Грэмми-2022". / Фото: Скриншот из YouTube, instagram.com/tanumuino

Так, работу украинского режиссера Таню Муиньо, которая уже успела снять клип для The Weeknd и Post Malone, номинировали на премию "Грэмми-2022". Напомним, режиссер сняла его для американского рэпера Lil Nas X.

Клип оказался очень успешным, ведь он собирает главные награды музыкальной индустрии, вспомните только MTV EMA и MTV VMA . Сама Муиньо получила награду "Лучший режиссер" на UK Music Video Awards 2021. Она стала первой женщиной-режиссером, победившей в этой номинации.

Клип Montero (Call Me By Your Name) попал в номинацию "Лучшее музыкальное видео", сообщается на сайте премии. Отметим, что режиссером клипа стала не только Таню, но и сам исполнитель.

Также на награду в этой номинации претендуют такие клипы:

Shot in the Dark – AC/DC;

Freedom – Jon Batiste;

I Get a Kick Out of You – Tony Bennett и Lady Gaga;

Peaches — Justin Bieber featuring Daniel Caesar and Giveon;

Happier Than Ever – Billie Eilish;

Good 4 U – Olivia Rodrigo.

В то же время Lil Nas X получил сразу четыре номинации на "Грэмми-2022". Его хит Call Me By Your Name и альбом Montero номинированные в номинациях "Запись года", "Песня года" и "Альбом года".

В общем "Грэмми" назвали имена номинантов в 86 номинациях. Победителей объявят на церемонии награждения, которая состоится 31 января 2022 года в Лос-Анджелесе.

Кратко о клипе

Напомним, песня Call Me By Your Name вышла в марте 2021 года. Тогда же состоялась премьера клипа.

По сюжету, рэпер предстает в образе то Евы, то Адама, которых соблазняет змей. Его судят в чистилище, после чего он попадает в ад, где сам соблазняет дьявола эротическими танцами. В работе отражены темы религии, сатанизма и ЛГБТ.

Что известно о Таню Муиньо

Режиссер родом из Одессы. Она снимала клипы для Cardi B, Кэти Перри, Rosalia, а также для MONATIK, Время и Стекло, NK.

Таня Муиньо также снимала клипы для снимала клипы для Cardi B и MONATIK. / Фото: instagram.com/tanumuino

Таню является рекордсменкой по количеству наград в номинации "Лучший видеоклип" украинской премии YUNA. Также девушка – победительница в номинации "Клипмейкер года" по версии M1 Music Awards в 2018 и 2019 годах.

