Сбежал в Россию: экс-продюсер Wellboy Юрий Бардаш был замечен в Москве (фото)

Любитель "русского мира" все-таки перебрался в страну-агрессора. Сам в этом не признается. Но росСМИ его выдали. Где устроился Бардаш и почему притаился после своего прямого эфира – "Сегодня" расскажет

Пророссийский Юра Бардаш уехал в Россию / Фото: Коллаж: Сегодня

После начала полномасштабной войны РФ против Украины основатель группы "Грибы" и экс-продюсер WELLBOY публично молчал. В июне Юра Бардаш отважился показать публике свое истинное лицо. Сначала он сравнил Украину с нацистской Германией. Потом же вышел в прямую трансляцию в Instagram. Там продюсер заявил, что "украинские артисты рекламируют войну в Европе". А вот лозунг "Україна понад усе!" он отнес к клановой группировке.

Известно, что Бардаш за несколько дней до полномасштабного вторжения России с женой и дочерью отправился на Шри-Ланку праздновать свое 39-летие. Впоследствии они переехали в Грузию. Оттуда Юра вел свой скандальный прямой эфир. Тогда же он рассказал, что жена, киевская модель Лиза считает его предателем и запрещает подходить к их ребенку.

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Вскоре Лиза Бардаш намекнула, что разрывает отношения с мужем, который защищает рашизм. А на днях в российских Telegram-каналах появилась информация, что Юра уже приехал в Москву. Так, Бардаша якобы заметили в одном из местных заведений, где он пил чай.

Юра спокойно себе пьет чаек, пока РФ пускает ракеты по мирным городам Украины / Фото: t.me/kureelka

Бардаша заметили в рашистском заведении

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4 июля Юра Бардаш в своем Telеgram-канале написал, мол на него начали охоту и он "уходит в тишину".

На меня объявлена охота. Иду в тишину. Как только буду в безопасности, явлюсь. Молитесь за Украину, за ее обманутых людей, – писал поклонник "русского мира".

Тоже он презентовал провокационный трек под названием "Позиция". Конечно же, песня состоит из нарративов кремлевской пропаганды: восемь лет, Донбасс, Бандера.

К слову, ранее экс-подопечный Бардаша, лидер "Коррупции" Миша Крупин намекал, что Юра не собирается возвращаться на Родину. Музыкант также предполагал, что тот планирует переехать на Россию.

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Российского паспорта у него еще нет. Его не так просто получить. Он сейчас находится в Грузии. Но, как я понял, он действительно собирается туда перебираться. В Россию, – рассказывал Крупин на YouTube-канале ISLND TV.

Пока Юра Бардаш поддерживает кровавый режим Путина, его сын поддержал Украину на концерте своей мамы, певицы Луны. Мальчик Георгий прочитал фрагмент стихотворения "Моя Україна" поэта Николая Верещаки.