Сбежал в Россию: экс-продюсер Wellboy Юрий Бардаш был замечен в Москве (фото)

После начала полномасштабной войны РФ против Украины основатель группы "Грибы" и экс-продюсер WELLBOY публично молчал. В июне Юра Бардаш отважился показать публике свое истинное лицо. Сначала он сравнил Украину с нацистской Германией. Потом же вышел в прямую трансляцию в Instagram. Там продюсер заявил, что "украинские артисты рекламируют войну в Европе". А вот лозунг "Україна понад усе!" он отнес к клановой группировке.
Известно, что Бардаш за несколько дней до полномасштабного вторжения России с женой и дочерью отправился на Шри-Ланку праздновать свое 39-летие. Впоследствии они переехали в Грузию. Оттуда Юра вел свой скандальный прямой эфир. Тогда же он рассказал, что жена, киевская модель Лиза считает его предателем и запрещает подходить к их ребенку.
Вскоре Лиза Бардаш намекнула, что разрывает отношения с мужем, который защищает рашизм. А на днях в российских Telegram-каналах появилась информация, что Юра уже приехал в Москву. Так, Бардаша якобы заметили в одном из местных заведений, где он пил чай.
4 июля Юра Бардаш в своем Telеgram-канале написал, мол на него начали охоту и он "уходит в тишину".
На меня объявлена охота. Иду в тишину. Как только буду в безопасности, явлюсь. Молитесь за Украину, за ее обманутых людей, – писал поклонник "русского мира".
Тоже он презентовал провокационный трек под названием "Позиция". Конечно же, песня состоит из нарративов кремлевской пропаганды: восемь лет, Донбасс, Бандера.
К слову, ранее экс-подопечный Бардаша, лидер "Коррупции" Миша Крупин намекал, что Юра не собирается возвращаться на Родину. Музыкант также предполагал, что тот планирует переехать на Россию.
Российского паспорта у него еще нет. Его не так просто получить. Он сейчас находится в Грузии. Но, как я понял, он действительно собирается туда перебираться. В Россию, – рассказывал Крупин на YouTube-канале ISLND TV.
Пока Юра Бардаш поддерживает кровавый режим Путина, его сын поддержал Украину на концерте своей мамы, певицы Луны. Мальчик Георгий прочитал фрагмент стихотворения "Моя Україна" поэта Николая Верещаки.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"