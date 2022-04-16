Сценарист "Карточного домика" снимет фильм о преступлениях российской армии в Буче и Бородянке

Бо Уиллимон уже находится в Украине и собирает свидетельства о зверствах российской армии в Украине

Бо Уиллимон собирает свидетельства преступлений рашистов в Украине / Фото: Facebook Бучанского городского совета

Бучанский горсовет сообщил, что сценарист сериала "Карточный домик", одного из самых популярных сериалов последних лет, снимет документальный фильм о военных преступлениях российской армии в Украине. Недавно ужасающие кадры из Бучи и Бородянки облетели весь мир, заставив всех ужаснуться нечеловеческим поступках рашистов в небольшом и некогда цветущих городках в пригороде Киева.

Бо Уиллимон — сценарист "Карточного домика". Он адаптировал для Netflix одноименный мини-сериал британской телерадиокорпорации "Би-би-си", который вышел в 1990 году. Также Уиллимон был шоураннером первых четырех сезонов "Карточного домика". И он станет одним из тех, кто покажет миру истинную ситуацию – геноцид украинцев. Известно, что сценарист уже приехал в Украину и занимается сбором свидетельств зверств российских катов.

Реклама

Драматург хочет рассказать всему миру правду о геноциде украинцев и героическом сопротивлении украинского народа,

– подчеркнули в горсовете.

В комментарии для Obozrevatel Бо Уиллимон отметил, что уже побывал в Буче и Бородянке и увиденное оказало на него мощное эмоциональное воздействие.

Вместе с командой мы работаем здесь над документальной лентой об этой войне. В большинстве своем она будет включать опыт обычных людей, которые были вынуждены столкнуться с вторжением: как эти люди выживают, адаптируются, развиваются в эпицентре конфликта. Сегодня мы видели Бородянку, Бучу – невероятные масштабы разорения и потерь, с которыми людям пришлось справляться. На меня все это оказало мощное эмоциональное воздействие.

Бо Уиллимон / Фото: Facebook Бучанского горсовета

Напомним, Ирина Федишин выпустила душераздирающую песню о жертвах российских палачей в Буче.

Реклама

Помните, оперативная информация спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях.