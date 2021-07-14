Сделала укладку, когда отошли воды: Даша Квиткова показала процесс родов (фото)

Супруга Никиты Добрынина опубликовала много фото и видео в Instastories – от момента, когда у нее отошли воды, и до рождения сына

Даша Квиткова показала процесс родов / Фото: instagram.com/kvittkova

13 июля Никита Добрынин и Даша Квиткова впервые стали родителями. У пары родился сын. На своей странице в Instagram Даша поделилась всеми подробностями родов, опубликовав фото и видео.

Оказалось, что после того, как у Даши отошли воды, она решила...сделать укладку. А Никита тем временем курил кальян во дворе их дома – да-да, все волнуются по-разному. Многие были уверены, что Даша не успеет сделать все, что планировала, однако девушка спокойно сделала прическу, нарядилась и они вместе с Добрыниным отправились в роддом.

Скриншот: Instagram

После того, как пара прибыла в роддом, Дашу проверили врачи. Девушка также показала палату, в которой она вскоре родит сына.

Скриншот: Instagram

Это невероятно, но между схватками Даша и Никита успели записать видео для TikTok!

Скриншот: Instagram

Схватки длились несколько часов.

4:10 (утра – Ред.). Я еще держусь и терплю, – подписала фото Квиткова.

Скриншот: Instagram

По словам Даши, эпидуральная анестезия помогла ей лишь на 50-60%.

Скриншот: Instagram

Роды Квитковой длились больше шести часов. В роддом друзья прислали девушке много цветов.

Скриншот: Instagram

Ранее в интервью Квиткова рассказывала, что они с Добрыниным планировали пополнение в семье, но, как призналась новоиспеченная мама, все получилось не сразу.

Смотрите видео из Instagram Даши Квитковой о ее родах:

Напомним, Даша Квиткова похвасталась новой машиной за два миллиона гривен.