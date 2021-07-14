Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Лайфхакер Техно

Крестины дочери Меган и Гарри

Номинанты на Эмми

Квиткова родила

Роман Джей Ло

Скандалы с Кароль

Співають всі
СЕГОДНЯ Звездно Украинские

Сделала укладку, когда отошли воды: Даша Квиткова показала процесс родов (фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
14 июля, 13:13
Копировать ссылку
Супруга Никиты Добрынина опубликовала много фото и видео в Instastories – от момента, когда у нее отошли воды, и до рождения сына
Даша Квиткова показала процесс родов
Даша Квиткова показала процесс родов / Фото: instagram.com/kvittkova

13 июля Никита Добрынин и Даша Квиткова впервые стали родителями. У пары родился сын. На своей странице в Instagram Даша поделилась всеми подробностями родов, опубликовав фото и видео.

Оказалось, что после того, как у Даши отошли воды, она решила...сделать укладку. А Никита тем временем курил кальян во дворе их дома – да-да, все волнуются по-разному. Многие были уверены, что Даша не успеет сделать все, что планировала, однако девушка спокойно сделала прическу, нарядилась и они вместе с Добрыниным отправились в роддом.

Скриншот: Instagram

После того, как пара прибыла в роддом, Дашу проверили врачи. Девушка также показала палату, в которой она вскоре родит сына.

Скриншот: Instagram

Это невероятно, но между схватками Даша и Никита успели записать видео для TikTok!

Скриншот: Instagram

Схватки длились несколько часов.

4:10 (утра – Ред.). Я еще держусь и терплю, – подписала фото Квиткова.

Скриншот: Instagram

По словам Даши, эпидуральная анестезия помогла ей лишь на 50-60%.

Скриншот: Instagram

Роды Квитковой длились больше шести часов. В роддом друзья прислали девушке много цветов.

Скриншот: Instagram

Ранее в интервью Квиткова рассказывала, что они с Добрыниным планировали пополнение в семье, но, как призналась новоиспеченная мама, все получилось не сразу.

Смотрите видео из Instagram Даши Квитковой о ее родах:

Напомним, Даша Квиткова похвасталась новой машиной за два миллиона гривен.

Копировать ссылку
Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Больше новостей
Последние новости
Больше новостей
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Белла Хадид VS Рената Литвинова
Все обсуждают
Скандал с Меладзе
Узнать больше
Что готовит Одесский кинофестиваль-2021
Больше новостей
#FREEBRITNEY
Все, что нужно знать о борьбе Бритни Спирс за свободу
Узнать

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять