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Седокову не взяли в театральный – певица показала видео проб, где ей 16 лет

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
4 ноября, 19:16
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Известная певица удивила подписчиков редким роликом, на котором она, с крашенными черными волосами и темным макияжем, пыталась поступить на актрису. Тогда ей было 16 лет
Анна Седокова показала себя в 16 лет
Анна Седокова показала себя в 16 лет / Фото: Инстаграм

Исполнительница решилась опубликовать в Instagram свои пробы в Театральный институт, которые лежали в ее архивах двадцать лет. На видео Седокова, которая ранее призналась, что к ней приставал мамин ухажер, читает стих Пушкина, отыгрывает краткую сценку на украинском языке и заканчивает выступление песней.

Как оказалось, Анна в юности мечтала стать известной актрисой и получать большие роли в кино, но строгая приемная комиссия разрушила мечту 16-летней Седоковой.

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За кадром грубый голос то ли женщины, то ли мужчины рассказывает мне о наигранности и чрезмерности, что это нужно счищать. Так что я уже такой была тогда. Но я просто сильно старалась. Иногда и правда чрезмерно, – поделилась певица.


Преподаватели оценили представление Анны на "тройки" и отправили домой:

Я помню, как вся зареванная и сомневающаяся в себе, полностью промокшая от дождя, забирала документы из института. С этими документами я добежала до метро, у меня было 10 минут на то, чтобы подать документы в университет культуры, – вспоминает Седокова.


Но и тогда удача не улыбнулась будущей звезде - забежав в университете она увидела лишь закрытую дверь:

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Было написано, что приём документов окончен. Я осталась ни с чем, – рассказала артистка.

Анна убеждена, что тогдашний отказ мотивировал ее двигаться дальше и благодаря этому она все-таки смогла добиться успеха на сцене.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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