Секреты молодости Аурики Ротару: певица рассказала, как в 62 выглядеть на 40

Народная артистка Украины и представительница самой поющей украинской семьи Аурика Ротару поделилась бьюти-рецептами, которые помогают ей быть в форме и выглядеть молодо

Аурика Ротару в 62 года старается выглядеть на 40 / Фото: Инстаграм

В свои 62 года Аурика Ротару выглядит потрясающее: современный стиль одежды и прическа – дело рук стилистов певицы, а что касается подтянутой фигуры – это питание и спорт или все-таки генетика? Народная артистка больше склоняется ко второму:

В первую очередь, конечно же, генетика. Я благодарна папе с мамой за то, что они так наградили нас. У нас все в семье выглядят замечательно, – делится Аурика.

Фото: Instagram Аурики Ротару

Также Ротару рассказала, что не придерживается особого питания и иногда, на семейных застольях, они с сестрой могут позволить себе далеко не диетные блюда и алкоголь собственного производства:

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Я люблю обычную домашнюю пищу. Когда мы встречаемся с Софией, можем пожарить картошку, любим яйца и едим их хоть трижды в день! В детстве у нас было хозяйство, корова, поэтому мы ели творог, яйца, пили молоко. Сейчас, когда собираемся в селе, всегда накрываем на стол и можем выпить домашнего вина, – рассказывает певица.

Но также, когда Аурика приезжает к семье в село, все-таки старается ограничивать себя в количестве еды, а съеденное компенсировать физическими нагрузками:

У нас любят все поесть хорошо, вся семья. Когда мы дома, то, конечно же, стараемся меньше есть и больше ходить, я часто катаюсь на велосипеде, – признается Ротару.

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