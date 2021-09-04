Секс решает все: 5 признаний Поляковой и Ефросининой о браке

Маша и Оля представили новое шоу, в котором откровенно поговорили на тему секса в браке и как вообще спасать отношения, если вы вместе уже много лет

Маша Ефросинина и Оля Полякова выпустили новое шоу / Фото: Скриншот из YouTube

YouTube-шоу Маши Ефросининой и Оли Поляковой называется "Взрослые девочки", совсем как новая песня Королевы ночи. В первом выпуске звезды затронули темы, которые им близки и сделали несколько признаний.

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Обо всем этом мы коротко расскажем далее в нескольких пунктах.

Сколько раз в неделю секс

Проблема длинного брака не только в том, что он меня не хочет... В длинном браке есть вот эта тема, когда немножко лень, – сказала Полякова.

Ефросинина призналась, что с такой же проблемой сталкивается и она, когда секса в неделю происходит один-два раза.

Кризис в отношениях и интим

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Маша Ефросинина вспомнила, как ее брак с Тимуром Хромаевым распался спустя 11 лет, они жили раздельно и супруг засыпал ее подарками.

Полякова отметила, что порой скандалы и ссоры могут "разогреть" супружескую жизнь, ведь это куда веселее, чем спокойствие и привычка.

Да, притупляется страсть, да, уходит регулярный секс, да, уходит романтика, да, уходит влечение, но ты живешь с человеком для комфорта, у вас общие дети, общие цели... И если у тебя плюсов больше, то ты прощаешь эти минусы, – добавила Оля.

Секс спас брак Маши

Маша Ефросинина призналась, что в начале отношений имитировала оргазм. Мне так от себя стало противно, – сказала ведущая.

Она рассказала об этом Тимуру и после, чтобы решить эту проблему, они вместе смотрели порно и ходили в секс-шоп.

Второй брак мы построили потому, что начав тайно встречаться от друзей, мы просто переспали. И в сексе, находясь в этом кризисе, год не общаясь, в первом сексе я поняла силу того, что такое близость и крутой секс одновременно.

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