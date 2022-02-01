Секс втроем, отношения с девушками и открытый брак: Виктория Маремуха – о пикантных деталях своей жизни

Бывшая участница "Топ-модель по-украински" и ведущая Виктория Маремуха была предельно откровенной в новом интервью. Пикантные подробности уже в нашем материале

Виктория Маремуха рассказала об отношениях с мужем / Фото: instagram.com/vicky_mare

Звезда Инстаграм, модель и телеведущая Виктория Маремуха дала интервью для YouTube-канала DOROTY. Девушка выдала порцию откровенных подробностей о личной жизни, о которых мы расскажем далее.

Напомним, экс-звезда "Топ-модель по-украински" Виктория Маремуха счастлива в бракес французским бизнесменом Луи. Их отношения не были безоблачными – они даже расставались на год. Но все же сумели вывести отношения на новый уровень.

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Виктория Маремуха / Фото: instagram.com/vicky_mare

О знакомстве с Луи и измене

Пару познакомил общий друг в момент, когда Виктория была свободной и не очень была заинтересована в отношениях. В первые несколько встреч Луи даже немного ее раздражал. Но со временем ему удалось девушку завоевать благодаря чувству юмора. Пара начала жить вместе и была вместе 3 года, но затем на год расставались. Причиной стала измена, о которой Луи рассказал сам на следующий день. Вика говорит, что ее вина в этом есть, так как у нее были проблемы по части женского здоровья, поэтому ей не хотелось секса.

У меня просто не было либидо. Мне на подсознательном уровне даже хотелось, чтобы он где-то на стороне нашел утешение. Я не могу заниматься сексом, когда я не хочу. А он здоровый мужчина с нормальным либидо... И как-то он где-то тусил с друзьями, выпил, где-то нашел свою давнюю знакомую. Я уже тогда почувствовала ночью. И утром он меня набирает и говорит: "I did something bad".

После этого Вика собрала вещи и уехала к родителям. Но в итоге Луи выпросил у нее прощения.

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Виктория и Луи / Фото: instagram.com/vicky_mare

Я все обдумала, начала работать с психологом.

Затем был год настоящих качель, когда пара то сходилась, то расходилась. А ведь до измены было предложение руки и сердца. Чтобы справиться с кризисом, они вместе ходили к психологу.

О полиамории и сексе втроем

Сексуальное влечение к женщине я почувствовала первым.

По словам Вики, у нее был секс с девушкой. Первой была ее подруга, с которой они вместе работали.

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Мы были на корпоративе, выпили, а затем она говорит: "Слушай, тебя когда-то целовала девушка? Я говорю: "Нет". А затем она меня поцеловала". А затем это продолжилось. Я вряд ли смогу жить с женщиной. Я все же люблю быть за мужчиной, хотя я и сильная натура, но со мною рядом должен быть сильный мужчина. Я могу позволить себе сексуальные отношения с женщиной, но встречаться – вряд ли.

Также она какое-то время имела отношения со своей одногруппницей.

Вика с мужем / Фото: instagram.com/vicky_mare

Вика в интервью также призналась, что у нее был групповой секс с мужем и другой девушкой. Это был опыт, который ей хотелось попробовать.

Это так само собой случилось. Мы как-то все вместе отдыхали, она призналась, что я ей нравлюсь. Мы вместе тусили, выпили и затем так все сложилось.

Об изменах

По словам девушки, в нашем обществе не принято быть свободными в своих предпочтениях, но зато многие могут позволят себе изменять, скрывая правду от любимых людей.

После того, как мне изменили, еще когда я была юной, я поняла следующее: пусть лучше изменю первая я, чем изменят мне. Чтобы не было так больно. Да, я изменяла в отношениях.

Касательно отношений с Луи, Вика отметила, что измена с ее стороны могла бы быть, но она себя сдержала.

О свободных отношениях в браке

Виктория и Луи живут отдельно (в гостевом браке), также разрешают друг другу иметь сексуальные отношения с другими людьми и открыто это друг с другом обсуждают.

Мне самой дико от того, насколько я спокойно об этом говорю и не чувствую ничего внутри. После того, как я все проработала с психологом, и он также, я поняла: люди друг другу не принадлежат, никто никому ничего не должен.

Полную версию интервью смотрите далее в видео.

Также напомним, ранее вызвало резонанс интервью Алеси Бацман.