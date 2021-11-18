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Дочь Оли Поляковой со своей рок-группой впервые дала концерт за деньги (видео)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
18 ноября, 10:06
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Маша Полякова решила пойти по стопам своей звездной мамы и погрузиться в мир музыки. Девушка создала собственную рок-группу "ШВЫ" и уже успела попасть из-за этого под шквал критики
16-летняя дочь Оли Поляковой выступила на сольнике в Киеве.
16-летняя дочь Оли Поляковой выступила на сольнике в Киеве. / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Эпатажные треки группы Маши Поляковой публика не очень восприняла и даже раскритиковала вокальные данные девушки, когда они дали бесплатный концерт в центре Киева. Народ просто ужаснулся, когда 16-летняя девочка выполняла композиции с матом. Однако дочь звездной мамы это не остановило, и она решила продолжать свою деятельность со "ШВАМи".

Фото: Скриншот instagram/polyakovamusic

Отметим, что семья Поляковых накануне концерта отдыхала на Мальдивах. Там они были вынуждены остаться еще на день, потому что их авиатранспорт сломался. Машу эта ситуация довела до слез, потому что у нее запланирован первый концерт в Киеве.

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Но все, как мы поняли, у девушки прошло хорошо. Она успела вернуться с отдыха и дать свой первый официальный сольник 17 ноября под названием "Громкий движ".


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Группа "ШВЫ" выступила в столичном клубе "Теплый ламповый". Стартовая цена билетов – 150 грн. По Instastories девушки можно судить, что людей было немного, но это только начало. Как дальше сложится певческая карьера девушки – еще неизвестно, однако, безусловно, она вызывает фурор среди общественности.

Кстати, как вы заметили, Маша активный пользователь соцсетей – она постоянно постит фото и видео высокого качества. Что ей в этом помогает – можете узнать по ссылке.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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