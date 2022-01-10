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Семья Виктора Павлика остановилась в лакшери отеле в Буковеле – сколько стоят апартаменты

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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10 января, 19:11
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Семья Виктора Павлика решила задержаться в Буковеле, чем на дольше. Сейчас звездное семейство остановилось в роскошном пятизвездочном отеле – Radisson Blu Resort
Семья Виктора Павлика продолжает отдыхать на горнолыжном курорте.
Семья Виктора Павлика продолжает отдыхать на горнолыжном курорте. / Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик наслаждаются отдыхом в зимних Карпатах вместе с маленьким сыном Мишей. Так как жена артиста – блогерша, то она решила сделать подробный обзор их апартаментов и рассказать о стоимости зимнего отдыха.

На днях семья Павлика перебралась в новый лакшери отель, расположенный прям в Буковеле – Radisson Blu Resort. Раньше Репяхова признавалась своим фолловерам, что давно мечтала побывать там, и вот ее мечта сбылась.

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Мы снова в Буковеле, что не может радовать. Изучаем новую территорию. Наслаждаемся прекрасными видами, – отметила Екатерина.

Скриншот – instagram.com/repyahovakate

Из плюсов Репяхова выделила близкое размещение горки для лыж, а из минусов – негде гулять с коляской и в центр не попадешь, только в обход.

Так как жена Павлика еще не озвучивала стоимость их номера в отеле, мы решили сделать это сами. На сайте Booking.com номер этой гостиницы за четыре ночи для двоих взрослых и одного маленького ребенка может обойтись в 40 тысяч гривен (за одну ночь – около 13 тысяч гривен).

В отеле есть два ресторана, спа-центр, крытый бассейн, сауна и тренажерный зал. На территории заведения еще работает массажный кабинет, салон красоты, солярий и турецкая баня.

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Отдельно за завтрак придется отдать еще 400 гривен. А вот частная парковка здесь бесплатная.

Екатерина Репяхова провела небольшую экскурсию по их номеру. Как видно апартаменты просторные, а в ванной есть большое прозрачное стекло.

Скриншот – instagram.com/repyahovakate
Скриншот – instagram.com/repyahovakate

Как отметила блогерша, в их семьи включены завтраки и ужин. Вместе с сыном и мужем Екатерина ходила на ужин, который ей понравилась.

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Скриншот – instagram.com/repyahovakate

Также Репяхова сравнила отельное эсперссо – одно за 80 гривен, а другое – бесплатное с завтрака. По ее словам то, что стоит 80 гривен – вкуснее.

Скриншот – instagram.com/repyahovakate

Кроме того, Екатерина вместе с сыном уже успели посетить и спа-центр.

Скриншот – instagram.com/repyahovakate

Напомним, ранее Виктор Павлик вместе с семьей заехал в свое родное село, где он провел детство. Оттуда Екатерина Репяхова поделилась трогательным архивным кадром.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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