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Сердючка под дождем зажгла сцену Олимпийского на концерте ко Дню Независимости: видео

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
24 августа, 23:43
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Сегодня на НСК "Олимпийский" проходит концерт ко Дню Независимости Украины
Верка Сердючка выступила на концерте ко Дню Независимости
Верка Сердючка выступила на концерте ко Дню Независимости / Фото: Скриншот из YouTube

Сегодня зал подпевает всем артистам, а особенно тем, кто на украинской сцене столько же, сколько и лет нашей стране. Андрей Данилко создал своего персонажа, Верку Сердючку, как раз в 1991 году, когда Украина стала независимой.

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За все годы артист успел стать любимцем сразу нескольких поколений. Сегодня Сердючка, которая ранее публично сняла звезду с головы на сцене Atlas Weekend, зажигала на "Олимпийском" с хитом Dancing Lasha Tumbai.

Концерт ко Дню Независимости, который проходит на "Олимпийском" в Киеве, начался в 21:00. На мероприятии уже успели выступить такие знаменитости, как Ирина Билык, TAYANNA, группа KAZKA, Христина Соловий, Олег Винник, Олег Скрипка и другие.

На праздничном концерте выступила София Ротару, которая недавно пела на "Новой волне" в Сочи. К слову, недавно Игорь Кондратюк заявил, что "не выпускал бы" Софию Михайловну на сцену концерта ко Дню Независимости Украины.

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Ранее мы также делали подборку звезд, которые поздравили Украину с 30-летием провозглашения независимости. Сегодня Владимир Зеленский наградил MONATIK званием "Заслуженный артист Украины", мы подумали, кто еще мог получить такое звание.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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При всем уважении к легендарности Софии Михайловны Ротару, после ее недавнего выступления на "Новой волне" в Сочи – курорте страны-агрессора, я бы не выпускал ее на сцену концерта ко Дню Независимости.

Игорь Кондратюк телеведущий, продюсер
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