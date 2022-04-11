Серга обратился к Тодоренко: Подписчики думают, что война – не более серьезное событие, чем твой гардероб

Телеведущий Коля Серга записал видеообращение к Регине Тодоренко и ко всем публичным личностям в Росии, которые молчат или придерживаются нейтральной позиции по отношения к войне в Украине

Коля Серга обратился к молчащей о войне одесситке Регине Тодоренко / Фото: Скриншот из видео, Коллаж: Сегодня

Общение экс-коллег по проекту "Орел и Решка" – Коли Серги и Регины Тодоренко – в соцсетях продолжается. Недавно Коля сообщил о смерти бывшего парня Регины, после чего Тодоренко обиделась за то, ее экс-коллега рассказал об этом публично, а не лично ей.

Регина решила оправдаться в соцсетях – в Instastories она опубликовала переписку и заявила, что Коля игнорирует ее сообщения. Позже Серга показал реальную переписку с Тодоренко, а не ту, которую ведущая опубликовала у себя в соцсети.

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На этот раз Серга решил записать видеосообщение Регине и всем блогерам и селебрити, которые молчат о войне.

Я обращаюсь к тебе и всем нейтральным блогерам на территории РФ. Это война, здесь нет полутонов – ты или против или за. Даже невысказанная позиция – это позиция. Каждое наше действие или бездействое приводит к результату, хотим мы этого или нет, но популярность – это ответственность. Если политики – это лидеры, распоряжающиеся материальным бюджетом страны, то инфлюенсеры – это лидеры, распоряжаеющиеся культурным и духовным бюджетом старны. И от их высказываний и действий зависят настроение, ценности и убеждения аудитории, – говорит Серга.

Коля напомнил Регине, что больше половины ее подписчиков в соцсетях – это россияне.

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Это люди которые благодаря украинскому проекту "Орел и решка" полюбили тебя. Следовательно, прислушиваются к тебе и доверяют тебе, возможно, даже больше, чем своим СМИ. И когда они видят твою реакцию на войну России в Украине, где Россия не является агрессором, где "жаль мирное население", но виноватых нет и, к тому же, события – не более серьезные, чем твой гардероб, они делают для себя выводы, что значит никакого террора и геноцида со стороны России нет, – объяснил Коля.

Ранее Регина объяснила, почему она не будет говорить о нападении России. Все из-за того, что они с ее мужем Владом Топаловым не могут найти общий язык в вопросах войны в Украине.