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Сергей Притула объяснил, почему отказался быть ведущим Нацотбора

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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3 февраля, 14:06
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Сергей Притула был неизменным ведущим Нацотбора с 2017 года. Но недавно он заявил, что в этот раз не будет причастен к событию.
Сергей Притула назвал причины, почему не стала ведущим Нацотбора-2022
Сергей Притула назвал причины, почему не стала ведущим Нацотбора-2022 / Фото: пресс-служба

На съемочной площадке шоу "Игры талантов", которое стартует в эфире канала "Украина" уже 26 февраля, Сергей Притула признался, почему не будет вести национальный отбор на "Евровидение" в этом году и стоит ли ожидать его в этой роли в следующем году. Телеведущий назвал несколько причин.

Сейчас такие непростые времена, когда внутри страны и вокруг нее очень много угроз. И поскольку я много лет занимаюсь волонтерством, сейчас это такая пиковая точка затрат времени и денег на эти процессы, что я, честно говоря, не совсем есть возможность отвлекаться на какие-то сопутствующие проекты, – отметил Сергей Притула за кулисами шоу "Игры талантов".

Сергей Притула был ведущим Нацотбора с 2019 года
Сергей Притула был ведущим Нацотбора с 2019 года / Фото: instagram.com/siriy_ua

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Но журналисты канала "Украина" решили поинтересоваться у телезвезды, планирует ли он вернуться к Нацотбору уже в следующем году.

Подозреваю, что скорее нет, чем да. Потому что моя работа ведущим национального отбора была связана с тем, что он готовился командой канала из того же холдинга, в который входит телеканал, ведущим которого я являюсь. Поэтому меня могли спокойно заимствовать для проведения этого конкурса. Мне была очень важная команда, которая это делает, у меня с ними отличная коммуникация. А когда общественный вещатель расторг договор с телеканалом или он закончился и его не пролонгировали, очевидно было, что я не могу пойти работать ведущим (Нацотбора, – ред.). Как минимум, учитывая, что это другой холдинг и другая команда людей, – объяснил телеведущий.

/ Фото: пресс-служба

Впрочем, Притула искренне радуется за своих коллег Машу Ефросинину и Тимура Мирошниченко, которые стали ведущими национального отбора на "Евровидение" и имеют богатый опыт в этом деле.

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Непременно буду смотреть и держать кулаки, чтобы и Украина получила достойное представительство на конкурсе, и ведущие справились со своей работой"

Как сообщалось ранее, ведущим нового грандиозного шоу телеканала "Украина" стал мегапопулярный DZIDZIO, а режиссерами-постановщиками – Герман Ненов, Мария Коростелева, Юрий Пристаецкий и Роман Дмитрик. Согласно правилам проекта, в каждом эпизоде ​​соревнуются две команды телезрителей, помогать которым будут украинские знаменитости. Игра проходит в три раунда, в которых можно заработать 150 тысяч гривен. Команда, чье "шестое чутье" или трезвый расчет окажутся сильнее, становится победителем и забирает денежный приз.

Развлекательный проект по формату Game of Talents компании Fremantle впервые вышел на телеэкраны в 2019 году, а уже через два года локальные версии шоу увидели зрители в США и многих странах Европы, среди которых Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия и Швеция. Украина стала десятой страной, которая готовит адаптацию этого невероятного проекта.

Ранее мы вспоминали громкие скандалы "Нацотбора".

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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