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Сергей Притула поделился редким фото с супругой. Пара отметила 6-ю годовщину брака

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
29 августа, 08:38
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В 2015 году украинский ведущий женился во второй раз. Вместе с женой Екатериной он воспитывает двоих дочерей – Соломию и Стефанию
Сергей Притула поделился новым фото с женой
Сергей Притула поделился новым фото с женой / Фото: instagram.com/siriy_ua

Праздничный день Сергей Притула, который накануне отметил 40-летие, и его супруга Екатерина решили провести экстремально – пара летала над Киевом на вертолете. Совместной фотографией ведущий поделился в соцсети.

6 лет, полет отличный! Продолжаем набирать высоту, – подписал кадр Притула.

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Сергей Притула женился второй раз 28 августа 2015 года во львовском в ЗАГСе. Избранницей шоумена стала его коллега Екатерина Сопельник, которая работала продюсером на телеканале.

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До свадьбы пара не афишировала отношения, а уже после церемонии Сергей объявил об этом публично. Он рассказал, что очень любит Екатерину, но также остался в хороших отношениях с бывшей женой – Юлией Андрийчук.

Последняя, кстати, на момент второй свадьбы Притулы была беременна от другого. Экс-супруг оставил Екатерине квартиру и всяческий ей помогал. Тем более, что у бывших есть общий сын Дмитрий.

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Мальчик, к слову, отлично ладит со второй женой его папы и с избранником своей мамы.

Смотрите в сюжете, как Сергей Притула проводил время с семьей во время локдауна:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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