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Сергей Притула впервые показал на фото полугодовалую дочь

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
3 декабря, 08:51
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Ведущий и шоумен порадовал фолловеров новым снимком, на которым запечатлены все его дети. В мае Сергей стал папой в третий раз
Сергей Притула показал новое фото с детьми
Сергей Притула показал новое фото с детьми / Фото: instagram.com/siriy_ua

После того, как в семье Притулы появилась еще одна девочка, ведущий заявил, что они с супругой не против и четвертого ребенка.

Сейчас у Сергея трое детей – старший сын Дмитрий от первого брака и две дочери от второй супруги Екатерины – Соломия и Стефания.

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На своей странице в Instagram Сергей Притула опубликовал новую фотографию с детьми.

Папа с работы пришел! Все за стол! – подписал кадр шоумен.

Сергей Притула со своими детьми
Сергей Притула со своими детьми / Фото: instagram.com/siriy_ua

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Что известно о личной жизни Притулы

Сергей и его будущая вторая жена Екатерина познакомились на работе. Сначала между ними были рабочие отношения, но позже они переросли в романтические.

Сергей Притула с женой и детьми
Сергей Притула с женой и детьми / Фото: instagram.com/kateryna_pry

Пара поженилась в 2015 году, свадьба прошла во Львове. В июле 2017-го у супругов появилась дочь Соломия. А в мае этого года у Сергея и Екатерины родился второй ребенок – дочь Стефания. У Сергея также есть старший сын Дмитрий от первого брака.

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Сергей Притула с супругой и детьми
Сергей Притула с супругой и детьми / Фото: instagram.com/siriy_ua

Первая супруга Сергея – Юлия Андрийчук. Ранее в интервью "Зірковому шляху" Притула признался, что развод с Юлией был логичным завершением частых семейных конфликтов и споров, и произошел по общему согласию. Пара пыталась сохранить семью, однако было уже слишком поздно.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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