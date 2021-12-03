Сергей Притула впервые показал на фото полугодовалую дочь

После того, как в семье Притулы появилась еще одна девочка, ведущий заявил, что они с супругой не против и четвертого ребенка.
Сейчас у Сергея трое детей – старший сын Дмитрий от первого брака и две дочери от второй супруги Екатерины – Соломия и Стефания.
На своей странице в Instagram Сергей Притула опубликовал новую фотографию с детьми.
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Что известно о личной жизни Притулы
Сергей и его будущая вторая жена Екатерина познакомились на работе. Сначала между ними были рабочие отношения, но позже они переросли в романтические.
Пара поженилась в 2015 году, свадьба прошла во Львове. В июле 2017-го у супругов появилась дочь Соломия. А в мае этого года у Сергея и Екатерины родился второй ребенок – дочь Стефания. У Сергея также есть старший сын Дмитрий от первого брака.
Первая супруга Сергея – Юлия Андрийчук. Ранее в интервью "Зірковому шляху" Притула признался, что развод с Юлией был логичным завершением частых семейных конфликтов и споров, и произошел по общему согласию. Пара пыталась сохранить семью, однако было уже слишком поздно.
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