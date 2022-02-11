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Сергей Притула признался, кто помогает ему устраивать сюрпризы для жены

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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11 февраля, 11:53
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Сергей Притула за кулисами шоу "Игры талантов", которое стартует на телеканале "Украина с 26 февраля, поделился своим отношением ко Дню святого Валентина, а также рассказал, кто помогает ему радовать любимую приятными сюрпризами
Сергей Притула рассказал, что спокойно относится ко Дню святого Валентина
Сергей Притула рассказал, что спокойно относится ко Дню святого Валентина / Фото: Instagram

Сергей Притула отмечает, что он как человек, родившийся 40 лет назад, в детстве или юности День влюбленных не праздновал. При этом телеведущий не против заимствований, и в принципе для него это довольно приятный праздник.

Я всегда закрываю глаза, что это абсолютно маркетинговая история. Однако если людям хочется максимально обострить свои чувства именно в этот день путем каких-то поцелуев и романтических вечеров, почему нет? Я никогда не придавал какого-нибудь серьезного значения этому празднику, но знаю, что для моей жены это важный день и она хочет в этот момент дополнительного внимания. Поэтому понимаю, что свое отношение надо иногда засунуть глубоко в карман и сделать так, чтобы любящему тебя тоже было приятно от твоего внимания. Главное – чтобы было с кем праздновать День святого Валентина

Сергей Притула со своей супругой Екатериной
Сергей Притула со своей супругой Екатериной / Фото: facebook.com/katerina.sopelnik

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А вот традиционный для этого дня подарок в виде букета телеведущий не считает чем-то особенным. Говорит, что дарит жене цветы без повода. Более того, у Притулы есть флорист, который ему всегда помогает в этом вопросе.

Я дарю жене цветы не по датам, а когда знаю, что сегодня этим могу доставить ей дополнительное удовольствие. И когда еду домой, звоню Любе, которая в двух улицах от нашего дома имеет небольшой цветочный магазин. Говорю: "Люба, время подлета вертушки 30 минут". Это значит, что через 30 минут Люба должна составить какую-то икебану, маленький букетик. Она у меня спрашивает: "Что вы сегодня хотите?" Я отвечаю: "Украсить чем-нибудь ярким этот будничный вечер". Я приезжаю, а там ждет какая-то разноцветность цветов. Люба уже знает, что мне нужно, когда, например, у кума день рождения или когда меня не было дома 4 дня. У нас с ней понимание с полуслова, – рассказал Сергей Притула.

Сергей Притула с женой Екатериной
Сергей Притула с женой Екатериной / Фото: instagram.com/siriy_ua

Как сообщалось ранее, ведущим нового грандиозного шоу канала "Украина" стал мегапопулярный DZIDZIO, а режиссерами-постановщиками – Герман Ненов, Мария Коростелева, Юрий Пристаецкий и Роман Дмитрик. Согласно правилам проекта, в каждом эпизоде​​соревнуются две команды телезрителей, помогать которым будут украинские знаменитости. Игра проходит в три раунда, в которых можно заработать 150 тысяч гривен. Команда, чье "шестое чутье" или трезвый расчет окажутся сильнее, становится победителем и забирает денежный приз.

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Развлекательный проект по формату Game of Talents компании Fremantle впервые вышел на телеэкраны в 2019 году, а уже через два года локальные версии шоу увидели зрители в США и многих странах Европы, среди которых Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия и Швеция. Украина стала десятой страной, которая готовит адаптацию этого невероятного проекта.

Смотрите новое грандиозное шоу "Игры талантов" по субботам с 26 февраля в 21:00 на телеканале "Украина"!

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Ранее Сергей Притула объяснил, почему отказался быть ведущим Нацотбора.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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