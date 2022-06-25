Сергей Притула сквозь слезы едва смог записать видео. К кому обратился телеведущий?

Телеведущий восхищается тем, как украинцы объединились вокруг проекта "Народный Байрактар". Притулу растрогали дети, которые продавали черешни и донатали. Кто еще – читайте в материале

Сергей Притула благодарен украинцам,которые за три дня перевыполнили план по "Народным Байрактарам" / Фото: Скриншот из видео

За три дня украинцы сделали что-то невероятное. Объединившись, наш народ собрал 600 млн гривен на "Байрактары"! Сбор средств на "птички" для ВСУ объявил Сергей Притула в день рождения, 22 июня.

Тот факт, что украинцы пожертвовали на 100 млн гривен больше, чем нужно было очень растрогал Притулу. Записывая видео благодарности, ведущий не сдерживал слез. Соответствующий ролик он опубликовал в Facebook .

Реклама

Это уже четвертая попытка записать видео для вас. Первые три были неудачны, потому что я немного плакал. Потому что откровенно говоря, выдержать все то, что вы делали последние пару дней... Те дети, которые продавали черешни, клубнику и донатили на "Байрактары"... Это было что-то невероятное, – высказался Притула.

Как утверждает Притула, "Народный Байрактар" свои миссии выполнил. По его словам, этот проект об украинской крутизне, достоинстве, об искоренении неполноценности.

Телеведущий отметил, что мы показали всем – для украинцев нет ничего невозможного. По его словам, мы можем вместе переворачивать мир и переписывать историю.

Реклама

Последние три дня это было единение людей, которые донатили две гривны, селебретис, которые распространяли информацию о нас и помогали собирать средства, медиа, которые с нами объединились, чтобы донести людям о важности проекта. Это был проект вокруг которого объединилась и власть, и армия. У нас большая радость, что мы можем помочь нашей армии , – подчеркнул Притула.

Как отметил Сергей Притула, средства удалось собрать, потому что мы все были объединены и только "единство нас спасет, как нацию, как народ и как государство".

Я когда смотрел, как девочки пишут: "лучший шопинг – "Байрактар"...просто снова слезы на глаза появляются от того, как мы все дружески объединились вокруг чего-то важного и сделали это. Четыре "Байрактара" за три дня – это наш с вами результат и все, кто к этому приобщился, всем спасибо, – растрогался ведущий.

Кроме того, Притула уже заинтриговал новым проектом, который будет "очень катастрофическим для ублюдков, которые не понимают с каким народом имеют дело".

Звездные коллеги Притулы и простые украинцы также выразили восхищение от того, что мы сделали за несколько дней:

Реклама

Слава украинцам!

Русня, тебе п*зда.

Скажут на ядерку, мы и такое соберем.

Эти ублюдки еще не знают, против кого они пошли воевать. Будут наши ребята шкварить их так, что задницы их будут гореть. Слава Украине!

Скриншот Instagram

История сбора

22 июня благотворительный фонд Сергея Притулы и блогер Игорь Лаченков, известный как Лачен, объявили, что начинают сбор средств сразу на три беспилотника "Байрактар". Для этого нужно было собрать 15 млн. долларов, или 500 млн. гривен. Простые украинцы и бизнес активно подключились к сбору. Справились только через три дня.

23 июня на украинской платформе OLL.TV состоялась премьера полнометражного видеопроекта "Народный байрактор" . Сервис смонтировал и опубликовал двухчасовую ленту об уничтожении вражеской техники огнем ВСУ, снятых дронами. Главная цель проекта – поддержать сбор средств на беспилотники для украинской армии, проводимый Благотворительным фондом Сергея Притулы.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину более 3 млн человек получили помощь благодаря самой масштабной частной гуманитарной инициативе, объединяющей усилия Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер". Более 1,2 миллиона из них были охвачены Фондом, остальные — бизнесами SCM.

Раньше Сергей Притула и Parimatch Ukraine собрали 6,8 млн грн для ВСУ во время трансляции на Footballhub.