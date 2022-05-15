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Сергей Притула собрал более 2,5 млн гривен на помощь ВСУ, комментируя финал Евровидения

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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15 мая, 07:00
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Сергей Притула сейчас активно занимается помощью ВСУ. Ранее он несколько лет подряд был одним из комментаторов "Евровидения"
Сергей Притула собрал 2,5 млн грн для ВСУ, пока комментировал "Евровидение"
Сергей Притула собрал 2,5 млн грн для ВСУ, пока комментировал "Евровидение" / Фото: eurovision.tv, instagram.com/siriy_ua

14 мая Сергей Притула согласился стать неофициальным Twitter-комментатором песенного конкурса "Евровидение-2022" только при одном условии – если слушатели задонатят 1 миллион гривен в помощь украинской армии. Кажется, план перевыполнили!

Это невероятно! Спасибо вам за этот вечер, твиттеряне! 2,5 млн уже, и это только мои карточки. Без крипт и фонда. Пока что. Полную сумму напишу завтра. #KalushOrchestra, вы разорвали! Украинцы, ВЫ НЕВЕРОЯТНЫЕ! Одна победа есть, работаем дальше, – написал Притула в Twitter.

Скриншот: Twitter

Отметим, что много украинцев были поклонниками того, как Притула комментирует "Евровидения" – ведущий всегда шутил в прямом эфире и не забывал про иронию и здоровый сарказм. Сегодня они были рады вновь услышать комментарии Сергея.

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Финал был ярким и напряженным! Прямо со сцены конкурса лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк призвал мир помочь Украине, а именно – Мариуполю и "Азовстали". Позже Олег пообщался с прессой и вновь заговорил про "Азовсталь".

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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